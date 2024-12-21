巴西男食炸雞遇離奇意外　咬下雞塊如引爆炸彈　原因曝光｜有片

巴西12月傳出1宗離奇事件，有名男子在當地速食店購買雞塊，沒想到他一口咬下時雞塊竟像炸彈一樣「爆炸」，導致男子嚴重燙傷、住院治療，而速食店員工透露可能是雞塊內部的空氣在油炸後膨脹，並在男子咬開外皮時衝出，這才導致意外。



《鏡報》報道，這宗事件本月13日發生在巴西巴拉那州（Parana）的庫里蒂巴（Curitiba），不願透露姓名的男子前往當地速食店用餐，選擇雞塊的他拿到餐點後迫不及待地在店內就大快朵頤起來。

男子張嘴咬下的瞬間、雞塊突然爆炸，還噴出一部分內餡。（X@choquei截圖）

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曝光的監視器畫面中，可以見到1名女店員把包裹著餐巾的雞塊交給男子，他觸摸了一下後準備開吃，沒想到當他張嘴咬下的瞬間、雞塊突然爆炸，還噴出一部分內餡，其中部分甚至直接黏在男子臉上。

據悉，受害男子後續因口腔燙傷而住院接受治療，速食店老闆阿馬拉爾（Christian de Souza Amaral）表示事發當下自己嚇得目瞪口呆，並稱「（雞塊）爆炸時發出類似輪胎爆裂的聲音，我很震驚地看到內餡噴到他臉上，看起來就像炸彈爆炸一樣」，還補充說「我們在事發大約5分鐘前就把餐點從油鍋取出」。

事件中爆炸的是名為「巴西炸雞肉包」（Coxinha）、與雞塊極為類似的餐點，它的做法通常是由用麵包碎和麵糊包裹切碎的雞肉、接著油炸，這也使得若處理不當，雞塊中會積聚空氣、並在高壓下爆裂。

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在這宗意外中，麵團和餡料之間的空氣可能在油炸過程中膨脹，但又不足以衝破麵團，最終當男子一口咬下時，所有積累的空氣一口氣衝出、導致爆炸。

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