冬天保暖｜暖包不熱怎麼辦？專家分享1簡單技巧：可多用好幾小時

近日天氣變冷，許多人會利用暖暖包（暖包）保暖，但你知道如何正確使用暖暖包嗎？台灣護理師譚敦慈在節目中分享，只要將暖暖包放進夾鏈袋，並將袋內空氣全部擠出，就可以讓暖暖包持續發熱好幾個小時。



台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈在節目《健康2.0》中分享，暖暖包其實可以持續18到24小時，至於該如何延長使用壽命呢？只需要準備一個「密封袋」，把暖暖包放進去，因為暖暖包是靠鐵粉和空氣接觸的關係，只需把空氣排掉，然後密封，便可讓它續熱。

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譚敦慈指出，因為密封讓暖暖包不用跟空氣接觸，就會有蓄熱的效果，等要用時，再拿出來搖一搖便可使用，而剩下不熱的暖暖包，可以放在鞋櫃裡或塞到鞋子裏面，會有除濕、除臭的效果。

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譚敦慈也提醒，用完的暖暖包不要把它撕開來當土，因為可能會污染環境，把暖暖包當一般垃圾丟棄即可。

此外，台灣南投醫院也在官網提醒，民眾使用暖暖包應隔著衣物，使用時間別太長，雖然其溫度大概40度左右，相對沒有那麼燙，但仍不能掉以輕心，如果長時間直接接觸皮膚容易造成一度或二度的燙傷。

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尤其年長者、糖尿病患者或者神經方面疾病例如中風人士，因為感覺神經退化或病變、大腦中樞調節能力變差，因此皮膚敏感度較低，對冷熱感覺不敏銳，有時候被燙傷了還不自覺，因此睡覺時一定要將暖暖包取出，以免在熟睡時被燙傷。

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