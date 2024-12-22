富豪貝索斯再婚？傳12月28日迎娶小三　英媒：豪擲46億元辦婚禮

全球第2大富豪、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）傳出再婚消息，據英媒12月22日引述消息人士指，他與前主播、女友桑切斯（Lauren Sánchez）12月28日將在美國舉行婚禮，報道更指他們豪擲6億美元（約46億港元）慶祝。



美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos）傳出再婚消息（Getty Images）

《每日郵報》指，60歲的貝索斯會在美國科羅拉多州度假勝地亞斯本（Aspen）與55歲的桑切斯結婚，他們已經預訂亞斯本的知名壽司餐廳Matsuhisa，準備在12月28日辦婚宴。

消息人士指貝索斯已經在21日乘坐私人飛機抵達當地，又指婚禮預算估計達到6億美元（約46億港元）。婚禮賓客會獲安排入住5星級的瑞吉酒店（St Regis），貝索斯也租下一些私人別墅，以供部份賓客入住，預計慶祝活動會持續整個週末。

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報道又引述高端婚禮策劃師Sarah Rose Attman指，「他們會挑選自己在世界各地最喜歡的東西，空運到亞斯本，不論是來自巴黎的蛋糕、來自紐約的髮型師，還是來自洛杉磯的弦樂團。」她稱，一場高端婚禮的鮮花預算往往就可以達到數十萬美元。

貝索斯2019年初宣布與第一任妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻關係，他與女友桑切斯（Lauren Sánchez）的戀愛關係之後曝光，桑切斯被指是貝索斯婚姻的第三者。2023年5月，外媒傳出貝索斯與桑切斯訂婚的消息。

麥肯齊在離婚後，2021年3月與科學教師朱厄特（Dan Jewett）再婚，不過兩人的婚姻僅持續18個月便告終。