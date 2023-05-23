「最強小三」坐正　富豪貝索斯傳訂婚　以20卡鑽戒套住前主播女友

無論是離婚官司、或是之後新女友曝光，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）的感情生活，一直備受美國媒體高度關注。



八卦媒體《Page Six》23日報道，引述相關人士的消息，現年59歲的貝索斯傳出再次「走入關係」，悄悄與主播女友桑切斯（Lauren Sánchez）在法國坎城訂婚。

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知情人士向媒體透露，目擊桑切斯右手手指上戴著20卡（carat）的鑽戒，但並未透露更多細節與後續規劃。霍士前主播出身的桑切斯，在貝索斯離婚後不久浮出檯面，她也因此被美媒冠上小三頭銜，引起不少批評與漫罵。

貝索斯2019年透過Twitter，宣布結束25年婚姻，正式與元配妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）協議離婚，給予她亞馬遜4%股份，讓麥肯齊躍居億萬富豪之列；他也在恢復單身後不久，對外公開新女友桑切斯。

但是隨着媒體抽絲剝繭發現，兩人戀情起始於貝索斯前一段婚姻尾端，因此讓桑切斯變成小三身份，一度遭到社群砲轟與吐槽。

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自此之後兩人保持非常低調態度，也極力避免再次被八卦媒體，捕捉到任何蛛絲馬跡，直到2022年才一起接受CNN的聯合電視專訪，談論這段戀情與雙方私下的互動和關係。

外媒報導並未透露更多訂婚細節，或是後續是否有結婚的規劃。貝索斯比桑切斯大6歲，前一段和麥肯齊的婚姻育有4名子女；而曾經獲得艾美獎（Emmy Award）肯定的桑切斯，過去也有過一段長達14年的婚姻，同樣在2019年劃上句點，她與前夫派翠克育有3名子女。

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