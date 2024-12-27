話題遊戲《8號出口》2025年搬上大銀幕　電影預告曝光｜有片

日本遊戲《8號出口》（8番出口）在2023年底推出後，隨即成為話題作，至今已經售出100萬張，亦有不少類似的題材出現。當地電影業巨頭東寶12月27日宣布將《8號出口》改篇成真人版電影，預計在2025年上映。



東寶27日在網上公開一段長約1分半的預告片，畫面就像置身遊戲內。旁白提到「別忽視任何變化」、「見到不同就立即走回頭路」、「如果沒有異常就不要掉頭」、「前往8號出口」。

在預告片的末段，象徵主角觀點的鏡頭望着一名上班族大叔擦身而過後，回過頭來卻發現對方向自己微笑，令人感到驚嚇。

目前東寶未有公布演員名單或故事內容，不過作者コタケ（KOTAKE）表示，沒想過作品公開約1年後就獲改篇成電影版，形容自己心感驚訝和感激。他指聽到改篇一事時，覺得如何將沒有故事劇情的遊戲在不會破壞世界觀和氣氛改篇成真人版電影很有趣，自己亦到拍攝現場參觀，稱對自己創作的地下通道和上班族大叔出現在自己眼前實在非常震撼。