魷魚遊戲真人騷　74歲新加坡伯伯秘密赴倫敦參賽　零下低溫玩遊戲

《聯合早報》日前報道，Netflix真人實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）的456名參賽者中，有一名新加坡代表——74歲的楊英親（Danny Yeo）。他受訪時說：「我看了播出，沒有特寫鏡頭，但我已經覺得很幸運了，至少有幾秒可以看見我的臉。」



楊英親解釋：「因為一共有456名參賽者，第一個遊戲就淘汰了259人。拍攝時間雖然長達8小時，但播出時卻只有約15分鐘。我明白不可能每個人都有鏡頭的，所以一開始我並沒有任何期待。」

楊英親坦言，試鏡前並沒有看過《魷魚遊戲》。沒看過劇集，怎麼會被由劇集衍生而出的節目給吸引？他分享參與節目的契機，其實是源自Facebook上一個試鏡群組的貼文，「我看到報名資格不限年齡、性別和種族，就覺得『何不嘗試一下？』我的性格比較愛玩，就去嘗試了。就和我其他的試鏡工作一樣，盡最大的努力嘗試，剩下的看運氣。」

試鏡流程耗時長

楊英親憶述，試鏡流程很長，且須經歷層層關卡。2022年6月，他依申請程序拍了一個1分鐘影片，講述想參加節目的原因及獲勝的話會如何利用獎金等，「寄出影片後我就淡忘這件事了，畢竟這是個開放給全世界的海選，我沒預想到他們會對一個73歲的人有興趣。」

一直到8月，楊英親接到一通來自英國的來電，他覺得是詐騙電話所以沒接，沒想到卻收到製作公司的短訊。「他們和我確認一星期後要線上面試，正是在那一個星期，我『惡補』了《魷魚遊戲》的劇集。如果我不知道那部劇在說什麼，我被選上的幾率可能會變低。」

在那之後是一連串的視像和電話試鏡，其中包括在本地接受身體檢查和線上心理健康檢查。聖誕節前，楊英親收到獲選通知，3個星期後出發至倫敦錄製節目。基於節目的保密條款，楊英親並沒有向身邊的任何人透露他倫敦行的真正目的。

低溫維持同個姿勢拍攝難度高

記者問楊英親，從報名到錄製，這趟「大長征」的最大挑戰是什麼？他笑言是拍攝時手機被收走長達1星期，「製作組擔心會有照片提前外流，但現代人太依賴手機了，哈哈！」

至於另一大挑戰，則是第一個遊戲「一二三，木頭人」。楊英親透露，當時的拍攝場地在戶外，氣溫低於零下攝氏度，且拍攝時間很長，「這樣的情況其實對年長者而言不太有利。」他補充，機械人女孩喊停後，需要維持同個姿勢的拍攝時間愈來愈久，「一開始10分鐘，後來變15、20、25，最久的有40分鐘。原先預計拍攝2、3個小時，最後大概拍了7、8個小時。」

楊英親認為，製作組有努力嘗試關心參賽者的身心狀態。他舉例，「出發前兩個星期，他們每兩天就會打電話來關心我，確認我的狀況。甚至在錄製結束後，他們也會打來問你的狀況是否OK。」

儘管楊英親的《魷魚遊戲》旅途止步於第一個遊戲，他卻已心滿意足，「我很開心自己可以從八萬人中脫穎而出，而且是唯一的新加坡人，我很開心可以擁有這樣的經驗。至於節目的巨額獎金，我並沒有想那麼多。」

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》共10集，首5集已於Netflix上線。6至9集將於11月29日上線，完結篇則在12月6日播出。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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