魷魚遊戲2｜9大角色懶人包　456李政宰為報仇246李陣郁參戰有洋蔥

【魷魚遊戲2／魷魚遊戲第二季】Netflix在2021年推出了原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Games）一經播出就造成轟動，短短一個月的時間，它就成為Netflix史上最受歡迎的劇集。而距離首季也已過去3年之久，我們終於也能在今年的12月26日看到《魷魚遊戲》第2季。



【圖輯】點圖放大看「《魷魚遊戲第二季》9張全新角色海報」👇👇👇

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全新角色海報公開！

而在昨（5）日Netflix官方也釋出了《魷魚遊戲》第2季的全新角色海報，同時釋出新加入角色的最新消息：



《魷魚遊戲》第2季將深入探討帶著結束這場草菅人命遊戲使命重返賽場的成奇勳（李政宰飾）與等待著他的「代表人物」（李炳憲飾）之間扣人心弦的衝突。隨著賭注的增加，故事的展開，真正的遊戲再次開始！

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李政宰飾演成奇勳（456號）

在三年前，贏得魷魚遊戲比賽後，他在前往美國與女兒見面的路上，聽到了「代表人物」的聲音，於是折返復仇。他以玩家456的身份再次參與遊戲，決心找出隱藏在遊戲背後的人，並竭盡全力地結束這場致命的遊戲。



任時完飾演李名器（333號）

一位前加密貨幣投資客，在損失了大量現金並給自己和他的訂閱者帶來巨大損失後，成為一名逃犯，直到他參與遊戲。



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姜河那飾演姜大虎（388號）

他是一個熱鬧而外向的人，自豪地聲稱自己是一名前海軍陸戰隊員，渾身散發著自信。在聽了奇勳講述自己之前的遊戲經驗後，他決定拜奇勳為導師。



李陣郁飾演朴璟碩（246號）

在遊樂園畫肖像的藝術家。他有一個患有癌症的女兒，但女兒的藥物不在醫療保險範圍內，他參加比賽就是為了支付她的治療費用。



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朴成焄飾演趙賢珠（120號）

一名跨性別女性決心完成性別肯定手術，因缺錢而加入遊戲。儘管面臨困難，她仍展現出非凡的勇氣和天生的領導能力。



梁東根飾演朴容植（007號）

一名負債累累的賭徒，意外發現自己的母親也參與了這場遊戲。



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康愛心飾演張金子（149號）

一個任性的女人，有強烈的動力養家。她加入遊戲的目的是還清兒子的債務，卻發現兒子也加入了遊戲。



李誓環飾演朴正倍（390號）

奇勳的老朋友和前同事，最後一次登場是在賽馬場與奇勳一起賭博（第1季）。



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曹柔理飾演金純熙（222號）

因投資不良而參與遊戲的意志堅強的女性。



其他角色：

朴珪瑛飾演姜霞

她一生的唯一目的就是找到她在最絕望的情況下與她分開的孩子。蔡菊姬飾演仙女一位已經過了當紅時期的薩滿，容易說出令人不安的預言和詛咒。



李大衛飾演敏修

一位非常膽小的參賽者，很難維護自己的主張或保護自己，並因此被擺佈。



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盧載沅飾演南奎

一位討人厭的阿諛奉承者，為了給強者留下深刻印象而欺負其他弱者。



崔勝鉉飾演「Thanos」

曾在饒舌比賽節目中獲勝的饒舌歌手。他的不可預測和反覆無常的行為讓每個人都感到困惑。



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元志安飾演世美

一位大膽而外向的球員，有著與之相配的大膽風格。她公平公正：對強者堅強，對弱者仁慈。



「新遊戲、新玩家、新賽季」——準備好再次參加這場致命競賽了嗎？《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家首播。

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