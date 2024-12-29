奈良鹿突然衝撞幼童影片引發爭議　父母疏忽大意還是一場意外？

日本奈良鹿被列為「國家天然紀念物」，不僅受到細心保護，也是奈良公園最吸引觀光客的原因之一。但外國一對父母帶著孩子造訪時，卻不小心讓兒子被鹿「衝撞」擊倒，影片瘋傳之後，招致不負責任的抨擊。



影片中，父親科林（Colin Tilini）正在撫摸一隻鹿的頭，鹿兒也溫馴給摸，下秒卻突然用力往前衝，把小兒子撞到在地、嚎啕大哭，他震驚之餘，也趕緊把孩子抱起來安撫。

奈良鹿突然衝撞幼童 （X@SilentlySirs）

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科林本周分享影片時表示，這起事件1年前發生在奈良公園，他的兒子被鹿攻擊了2次，幸好沒有受傷，只是有點驚嚇，

但是，給任何帶著孩子造訪的人一個小提醒：這是第二次發生了，所以要比我更好地照顧孩子。

沒想到，這段短短幾秒的影片，立刻引爆正反派論戰。

許多網友認為，科林和妻子沒有把孩子照顧好，甚至批評2人不負責任。但是，也有不少人緩頰，

「鹿是野生動物，沒辦法的。你的孩子還好嗎？」、

「孩子只是好奇，家長也不知道動物會這麼做。這不是誰的錯，但確實學到了一課。」



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