除夕撞正「劫煞日」小心穢氣帶過年　命理師教丟1物趕走邪魅小人

12月31日是2024年的最後一天，也就是農曆的臘月初一，以農曆來說是甲辰年的最後一個月。



民俗專家柯柏成指出，這天可選一雙舊鞋回收，就能除去所有晦氣、趕走邪魅小人，迎接新的一年。

除夕撞正「劫煞日」小心穢氣帶過年 命理師教1招趕走邪魅小人（01製圖）

不能隨便丟垃圾桶 點圖放大看看柯柏成「清理穢氣」的建議：

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柯柏成說明，今年的12月31日在農曆的對應上為劫煞日，所謂歲之陰氣、申子辰月逢巳日，是為今年的最後一次，等於是總累積一年的穢氣做一次清理，不要帶到來年。

由於接下來就要進入歲末大掃除的時間點，柯柏成指出，選一雙自己最破舊鞋子在跨年當天進行回收，拖鞋、高跟鞋、球鞋或皮鞋任何種類都沒關係，但要記得一定得拿到戶外垃圾車清運載走或社區的資源回收場，只是光丟在自家的垃圾桶是沒用的。

柯柏成說，這樣可以象徵性把今年累積的穢氣、邪魅甚至於小人一併送走，鞋子的鞋，音同邪（國語），已經穿破穿舊的鞋可以趁這個時間點回收，象徵的邪魅之事一掃而空，不帶往新的一年。

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