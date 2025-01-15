日本水族館閉館　翻車魚心情差食慾減？員工出招製「假人」治癒

一個位於日本山口縣下關市的水族館於去年12月1日起閉館，其中飼養的翻車魚（Mola Mola，又稱曼波魚）舉止異常食慾大減，甚至拒食水母，飼養員見狀調整餵養計劃但未見成果。有工作人員猜測牠或未見有人來到場館遊覽，因而心情抑鬱，隨後在玻璃牆上貼出人類衣服、貼人類照片，翻車魚在照片貼出翌日就開始進食。



綜合日本《每日新聞》、日本放送協會（NHK）報道，水族館自閉關後開始裝修，原定今夏重開。館方發現翻車魚出現異常後，一度將這歸因於裝修所產生的噪音，還推測翻車魚有感染寄生蟲或消化不良等病症。

有工作人員指出這隻翻車魚在水族館裝修前就大受遊客歡迎，還在受到注目後游向遊客，遊客亦隔着玻璃與牠互動，進而猜測牠對「沒有遊客一定（感到）很難過」，最終在去年12月8日於玻璃牆上貼出衣服、貼人類照片。

圖為水族館1月3日在社交平台上發布的圖片，其中顯示翻車魚游向貼有人類服裝的一側玻璃牆壁。（X@shimonoseki_aq）

這隻翻車魚自去年2月從高知縣海岸來到水族館，當時體長79.5厘米，體重27.65公斤，喜歡吃水母。