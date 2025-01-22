打喊露以外尿意也會「傳染」？　日本專家研究黑猩猩有新發現

此前科學家發現，若房間中有一人打喊露（又稱打呵欠），其他人也更有可能跟着打喊露。日本京都大學一項針對人類近親黑猩猩的研究就揭露，「尿意也和打喊露一樣會傳染」。



圖為廁所內的尿兜（資料圖片 / 歐家樂攝）

《每日郵報》1月20日報道，日本京都大學博士、靈長類學家大西繪奈表示，在人類社會，「群體撒尿」是一種社會現象，還經常出現在世界各地的文藝作品中。

她說：「我們的研究表明，這種現象可能具有深刻的演化根源。」

京都大學研究發現，日本熊本保護區的黑猩猩經常在相近時間一起小便，於是觀看了600多小時的影片記錄，分析了猩猩1328次排尿行為，發現其排尿同步性明顯高於隨機情況，且多發生在距離較近的個體之間。

一項研究發現，日本熊本保護區的猩猩們會出現「群體小便」的行為，科學家稱這可能意味着「尿意」也會像打喊露一樣傳染。（日本熊本保護區）

雖然沒有證明社交親密度對「群體撒尿」的影響，研究反而顯示社會地位在這一行為中的作用。社會地位較低的猩猩更有可能學其他猩猩撒尿，可能是因為他們要時刻關注地位更高的同類，或是因為在群體受到的壓力更大。

京都大學專家山本信也（Shinya Yamamoto，音譯）表示，這可能反映在群體同步活動中的隱性領導、社會關係的強化，或是低等級個體的注意力偏差。