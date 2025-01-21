特朗普就職｜ 第一夫人梅拉尼婭力撐國貨　ADAM LIPPES靜奢風氣派

【梅拉尼婭／特朗普／Donald Trump／Melania Trump／ADAM LIPPES／美國總統就職典禮】第47任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於本年1月20日二度入主白宮，在首都華盛頓國會山莊圓形大廳舉行的就職典禮上，伴隨特朗普身旁的梅拉尼婭（Melania Trump） 在衣着一環再次成為世界焦點。這次第一夫人的宣誓服挑選了紐約獨立品牌ADAM LIPPES的作品，配上同樣來自紐約、由Eric Javits訂製的第一夫人帽子，讓整個造型散發出一種嚴肅莊重與優美典雅並存的氣質。



美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

美國總統第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

時隔四年，梅拉尼婭再次成為美國第一夫人，這次透過全「美製」的服裝參與就職典禮，無論在外觀與思維上確實來得截然不同與別有意義。



2025年1月20日，梅拉尼婭穿上ADAM LIPPES在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

2017年7月20日，梅拉尼婭當時穿著由Ralph Lauren設計的粉藍羊絨套裝。（Getty Images）

回憶在2017年就職典禮上，雖然當年梅拉尼婭所穿著的也是來自美國經典品牌Ralph Lauren所訂製的粉藍羊絨套裝，但向來以奢華品味而聞名的她，更多時候還是選擇各大歐洲時裝品牌，例如Dolce & Gabbana、Alexander McQueen或Christian Dior，反觀這次ADAM LIPPES與Eric Javits，就算同樣與Ralph Lauren相比，這兩個美國品牌卻是獨立小眾之選，亦絕非家喻戶曉、為人熟悉的單位，藉此可見，梅拉尼婭完滿地身體力行將特朗普「Make America Great Again」這金句，全面投放到美國時裝產業與經濟之中，透過服飾表明了即將來臨這四年的管治立場。

回顧Adam Lippes的職業生涯中，最初是1995年加入Ralph Lauren開始，一年後轉到Oscar de la Renta晉升為全球創意總監，直至2004年創立個人品牌ADAM，並在2014年改名為ADAM LIPPES，現年52歲的美國獨立時裝設計師Adam Lippes，向來的設計靈感源自藝術、建築與室內裝飾，所以作品往往展現出一種結合精緻、永恆、優雅美學的態度，配合乾淨、顯見的線條輪廓，把美式靜奢風表露無遺。

ADAM LIPPES作品（ADAM LIPPES）

ADAM LIPPES作品（ADAM LIPPES）

ADAM LIPPES作品（ADAM LIPPES）

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在這次美國重要的歷史時刻，作為非傳統大品牌的ADAM LIPPES有幸參與此企劃絕對能讓品牌曝光率提升，梅拉尼婭身穿一件深藍色長身、筆挺的孖襟大褸，外套線條顯露出第一夫人的安靜奢華感，沒有譁眾取寵的設計與嚴肅場合完美結合，內襯着一件披搭白色衣物，極簡且俐落風格完全支配整個總統就職典禮。

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

總統就職典禮的傳統體現了美國民主的美麗，今天我們有幸為第一夫人梅拉尼婭設計服裝。由美國最優秀的工匠製作，我很自豪能向世界展示如此優秀的作品。 Adam Lippes

服裝以外，梅拉尼婭的帽子亦是由1985年創辦的紐約品牌Eric Javits人手訂製，闊邊大帽搭配平頂輪廓與深藍啞光棉質素材，滿載高級氛圍次餘，帽子中心位置添加奶油色絲帶營造出對比度，即使遮擋住第一夫人眼睛，但卻吸引各位的目光。

梅拉尼婭戴上Eric Javits人手訂製帽子（Reuters）

我們很榮幸地為第一夫人梅拉尼婭創作出第47任總統就職宣誓帽子！梅拉尼婭是一位擁有內在優雅、美麗氣質的女士，她完美地將一頂簡約、低調的帽子演繹成可令人驚嘆的作品。這頂第一夫人的帽子，全是我們以愛心製成的。 Eric Javits