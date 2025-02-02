Selena Gomez為被遣返移民落淚　白宮發影片：「她不知為誰哭泣」

美國女星Selena Gomez本週在Instagram上發影片，談及華府的移民執法行動時聲淚俱下。白宮2月1日在社交平台X上發布影片回應，當中，3位孩子被非法移民殺害的母親在鏡頭下抨擊Selena Gomez的反應。



白宮發布的影片截取了部份Selena Gomez當初上傳的影片，並記錄3名母親對Selena Gomez回應。這3位母親的孩子據指被非法移民殺害，其中一名母親Tammy Nobles對着鏡頭表示：「我們的孩子被這些非法移民殘忍地殺害、強姦、毆打致死並丟在地上，他們該怎麼辦呢？」

另一位母親Alexis Nungaray的12歲女兒去年被害，她在影片中說道：「很難相信這一切都是真實的，因為她是一名演員。」第三位母親Patty Morin則表示：「我只是覺得這是一個欺騙人們、為不法行為博取同情的詭計。」

女星Selena Gomez是非法移民的後代，她周一（1月27日）晚在Instagram上傳一段影片，哭訴美國移民與海關執法局（ICE）正在全國多個地方進行的非法移民突襲，稱自己對被拘捕的移民感到遺憾。儘管影片很快被刪除，但仍然在網絡上引起廣泛傳播。