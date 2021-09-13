日本文化｜深入骨髓的性別概念：原來這些食店只有男人或女人去？

日本除了是個重視集體意識的群體，對於性別分別也是十分徹底的社會。日本人從小到大，家庭、學校會教導小孩子，男生該做什麼、女生該做什麼。不論是去拉麵店或是吃關東煮有男女有別之外，就連求職和校園考試也是徹底執行了這個區分文化。



不分年齡職位 有些工作就是「女人做」 深入骨髓的日本男女分工觀念（點圖放大閱讀）▼▼▼

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男女肯定是分開行動。我的工作場所，連休息室都是男女分開的。自由時間時，大家都很理所當然地，女子圍一團，男子圍一團。要搬重物、剷雪時，不用別人說，男子通常會自動去做。要倒茶水、開門、分發東西等等雜事，女子會很自然地去做。這些潛規則不分年齡、職位。某次賞花會，我提着免洗餐具走向公園時，已經提着一堆酒的部長從後面不發一語地從我手中拿走那袋餐具，很自然地幫我提。頓時覺得日本歐吉桑真是帥啊！

日本實際社會的既定男女有別觀念

飲食方面，有個不成文的潛規則：定食屋、居酒屋、丼飯類的店家，是男性去的；洋食屋、咖啡廳、家庭餐廳是女性去的。剛到日本時，不懂這些，一踏進定食屋時全店的客人瞬間轉頭盯着我，好像看到什麼外星生物入侵。在公共設備上，女性廁所裏的花樣可多了。大部分都有獨立化妝的空間。個室裏除了大家都知道的馬桶音姬，裏面還有嬰兒座椅，讓小朋友坐在媽媽視線所及的地方，也有換尿布的地方。

在社會制度上，日本的男尊女卑非常明顯。在公司裏，分營業職與綜合職。營業職幾乎是男性，受到重用與晉升機會多。綜合職就類似台灣的行政職，專做倒茶水等打雜事，幾乎都是女性，很少能獲得晉升。徵才網站「光明正大」地寫只要男性。或是特別註明女性管理職、育兒制度完善等等看似優待女性實質對女性抱有刻板印象的字眼。很多日本女性都選擇壽退社（寿退社，指因結婚而光榮離職)，或是偶爾出來打工。

最衝擊我的，就是日本的考場。我曾經在日本考多益，官方分給我的考場是某女子高中，整個考試會場，除了少部分的男性工作人員，還不准男性踏入。這種性別隔離，好處是可以很自在！小編是女性，在全女性的環境裏就可以毫無忌憚的談論女性話題，也不用太擔心走光之類的。在日本當女性，究竟是幸福，還是不幸福呢？這就留給大家好好思索這個日本男女有別的社會文化。

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