美國憂鬱症男子為自己注射迷幻蘑菇　蘑菇在血液中增生致器官衰竭

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-21 14:00

根據英媒《每日郵報》，一名深受憂鬱症困擾的30歲美國男子，由於讀到迷幻蘑菇可以治療憂鬱症的相關報道，進而將迷幻蘑菇煮沸成「迷幻蘑菇茶」，並注射到自己的靜脈中，沒想到幾天之後，該男子出現腹瀉、噁心等症狀，立即被送往醫院急救。

「迷幻蘑菇」又稱為神奇魔菇、魔菇，在香港受《危險藥物條例》管制。《每日郵報》報道指出，該男子被送往醫院後，出現多重器官衰竭等症狀，一度被轉送到加護病房。血液檢查顯示，該男子出現菌血症（bacteremia）與真菌血症（fungemia），也就是說迷幻蘑菇已經在他的血液中增生。

（PPT擷圖）

經過22天的住院治療，該名男子已順利出院並持續進行長期治療，該消息傳到台灣，許多PTT網友紛紛開玩笑說「最後生還者（The Last of Us）都是真的」、「原來《沉默的殺機》（Hannibal）的蘑菇人是真的」、「差點能加入漫威了」、「變人形冬蟲夏草」；也有網友提醒，別以為什麼東西都能血管直接作用。

▼▼▼香港警方不時檢獲迷幻蘑菇等毒品▼▼▼

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