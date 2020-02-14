【理財】第一次買股票卻無從入手？　即睇新手投資必學4件事

武漢肺炎疫情擴散令中港股市波動，但同時造就無貨投資者的入市時機。近日為防疫情擴散，有一部分公司容許員工在家工作或彈性工作，打工仔不妨將平日通勤的時間用來學習一下投資知識，為入市做好準備！ 文：Planto

新手投資，難免戰戰競競、猶豫不決、左諗右諗，結果等了又等，遲遲仍未入市，白白錯失良機。千里之行，始於足下，如果你仍在觀望首次入市時機，或仍未知道點樣開始，不妨跟隨以下步驟，穩打穩紮地展開投資之旅。

新手投資必學４件事（按圖了解）

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1. 【做好投資預算】

開始投資前，我們要確保自己有充裕的流動資金，應付日常生活所需，建議至少要有相等於6個月經常性開支的儲備。開始投資後，要有清晰的每月預算，譬如以「6-3-1」比例，把薪金分配於日常開支、投資及儲錢上。有了周詳計劃，可避免在入市後，因「冇錢開飯」而被迫沽出股票，打亂部署及買賣時機。如果你不了解自己的日常支出，建議用智能理財app分析個人財務。

除了按收入量力而為外，投資預算亦很受個人目標及投資方式影響。假設你希望透過投資股票，帶來每月3,000元的股息收入，而預期的股息率回報是6%，那麼你所需要的股票資產為：3,000元 / 6% X 12個月 = 60萬元。

當然，新手未必能一次過投入大量資金，就上述例子，投資者如果每月投入7,500元到股票市場，假設年回報率維持在6%，透過以股代息或自行把回報再投資，約6年後股票倉的資產就能滾存至60萬元，達成平均月賺3,000元股息的目標。

2. 選用低收費的證券戶口

投資當然是要開立 證券戶口 。香港多間銀行、證券行均有推出港股、美股、A股或各類基金的投資戶口 ，收費有平有貴，但整體而言，用證券行買股票，佣金及行政費比傳統銀行便宜得多。

舉例說，選用主流銀行買股票，每宗交易的各項佣金及雜費一般超過100元；如選用收費較低甚至免佣的證券行，每宗交易收費可少過20元，不少證券行更免收存倉費，支出比用銀行戶口投資便宜得多。

對本金不多、預算較少的股票初哥而言，證券戶口收費的高低十分關鍵。因為大多數投資戶口都是按買賣次數、投資金額等作為收費標準，亦可能設最低收費。本金越少，交易費用所佔的比例越高，拖低投資回報。因此，你應盡可能使用收費較低的投資戶口。

如果你無暇了解投資知識，或希望有人為你代勞，可考慮坊間的投資機械人顧問。機械人會為用戶評估投資目標及風險偏好，度身訂造資產組合。比起傳統的投資顧問，機械人顧問人力成本少，故收費較低，但整體而言仍可能比自行投資的手續費稍貴。

3. 按風險偏好 制定投資組合

風險較高的投資，潛在回報通常較高，反之亦然。但每個人對風險的承受能力有所不同，投資前，你需好好了解自己的狀況。

從長期資產管理角度而言，年紀越輕，能進行投資的年期就越長，遇上跌市也有時間收服失地，因此年輕人一般願意承受較高風險；相反，越接近退休的人，由於快將失去工作收入，投資失利可嚴重影響他們的生活，故長者承受風險的意願通常較低。此外，投資者還要考慮個人的買樓、結婚、養育子女、移民等人生目標，因為完成這些目標都需要擁有一大筆資金，很可能影響你的投資策略和部署。選股時，記得做好資料搜集及分析，透過證券行或其他股票app可取得不少實用資訊。

分散投資 平衡風險

至於個股票的實際回報，就要靠投資者多做功課，如揀股票要企業表現、市盈率、股息率、派息日期等重要數據。即使對自己的投資決策信心十足，亦應盡量分散投資風險。

舉例說，你可分別於港股及美股市場出擊，又可買入等如同時投資多隻股票的ETF，平衡風險。此外，進行月供股票，或分開於不同日期入市，就能夠運用「平均成本法」，降低市場波動帶來的風險。在投資股票的同時，亦不妨考慮用部分資金，買入貨幣基金等投資風險較低的產品，避免把身家all in股市。

4. 評估投資表現及調整組合

除非是選用機械人顧問來投資，否則投資者須就資產價值升跌，適時重新配置投資組合。

評估投資表現可審視的因素包括資產現價、回報率、波動性、與同類產品及相關指數的比較、行業及企業前景等。有了這些資訊，投資者就可考慮調整資產組合。當資產價格上漲時，不要得意忘形，應想想你應否止賺，沽售部分資產來套現。遇上跌市，則要考慮要止蝕，還是趁低吸納。

新手記得避免過份頻繁地進行買賣，否則會增加買賣手續費，變相減少回報。投資期間，你可能會遇到很多不明白的地方，因此不要忘記積極學習，多了解全球趨勢、地緣政治、科技發展，以至不同行業的資訊，使自己不斷進步。

（本文獲Planto授權轉載，原文標題為【財富管理】新手投資4件事 第一次買股票必學）

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