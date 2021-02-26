新冠疫苗｜拉丁美洲迫切需要　多國轉而求助中國及俄羅斯

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-26 13:42

在整個拉丁美洲，各國政府都迫切想要獲得新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗，美國媒體2月25日注意到，拉丁美洲國家所依賴的中國及俄羅斯出品。

2020年4月10日，工作人員在中國國藥集團疫苗生產基地展示新冠病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

中美對比很明顯

美國《華爾街日報》2月25日指出，拉丁美洲國家將獲得疫苗視為擺脱這場已重創經濟並造成數十萬人死亡的新冠肺炎（COVID-19）疫情的唯一出路。智利從2月開始給民眾接種400萬劑中國科興控股生物技術有限公司研發的疫苗，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）表示，這些疫苗給智利人帶來了擺脱疫情的希望。在秘魯，當電視台播出一架載有中國國藥集團疫苗的航班2月抵達秘魯時，秘魯人紛紛歡呼慶賀。

在巴西，總統博索納羅（Jair Bolsonaro）曾貶低中國疫苗，但巴西政府最終同意使用數百萬劑中國科興控股生物技術有限公司研發的疫苗，在此之前的1月份，形勢已清楚表明，中國疫苗是幫助巴西擺脱疫情的最佳選擇。

2020年12月3日，中國科興控股生物技術有限公司研發的疫苗抵達巴西聖保羅州。（AP）

《華爾街日報》提到，拉丁美洲國家早期依賴中國疫苗是出於必要，因為美國和其他發達國家幾乎買光了所有美歐企業生產的疫苗，這些疫苗來自輝瑞和Moderna Inc等公司。此外，中國疫苗不需要超低温運輸和儲存，因此在發展中國家也比美歐企業的疫苗有優勢。

「這將產生重大影響」

華盛頓政策組織「美洲對話」（Inter-American Dialogue）負責跟進中國與拉美關係的邁爾斯（Margaret Myers）表示，「拉美許多人都認為，這不是簡單的對話，而是來自中國的實際行動。我認為這將產生重大影響，對中國來說，這也能獲得一種地緣政治優勢。」

「這使它們在很多國家處於與美歐直接競爭並挑戰其主導地位的位置，因為疫苗十分關鍵，」彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究人員德博列（Monica de Bolle）說，「沒有疫苗，經濟無法正常運轉」。

救人要緊 有效就得

拉美官員稱他們並不關心疫苗來自哪，只要它們有效。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）稱，他們不問意識形態，只問是否能拯救阿根廷人的生命。

一名在秘魯利馬聖羅莎醫院（Santa Rosa Hospital）工作的深切治療部監護護士阿亞斯塔（Rosanna Ayasta）稱自己不理疫苗來自哪，她對它有信心。

中國國藥集團公開展出兩款新冠病毒滅活疫苗：