日本爺爺唔退休嚟中國耕田只因一個心願　奇蹟終成真變埋微博網紅

一個70多歲的高齡日本人，放著安閒的退休日子不過，漂洋他鄉到中國來自願「廉價」找工作，而且，還是一直待在農村農場裡，每天琢磨著怎麼更科學地使用糞便？



這個老人到底是騙子還是瘋子啊？這個老人是川崎廣人，他一生醉心於農業，花了不少心力在耕作農業，早前更紅遍了中國，我們一起了解他在中國的的經歷吧！

川崎廣人最初來中國的時候，這樣的質疑他聽到無數遍了。從浙江到新疆，當時這位已經退休了的60歲爺爺，在中國從東到西一路應聘農場工作，一路被拒絕……

放棄日本退休生活來中國務農 故事曝光成網紅（點圖繼續看看川崎爺爺的故事）▼▼▼

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其實60來歲，身體精神的話，在國內很多農場裡，找個簡單糊口的工作也不算難的，更別說川崎可是從長三角一路橫穿到大西部，怎麼會一份工作都找不到呢？直到藝君聽了他的「求職介紹」：「我會製作堆肥，希望可以幫助你們……我只需要拿很少的工資，但真的可以幫到大家……堆肥能種出安全食品，請讓我在這兒嘗試一次。」雖然川崎一直在強調只需要很少的工資，而作為「交換」，要讓他在農場裡教大家用堆肥種植作物。但這麼一說，大家聽上去更加覺得此人非騙即傻了，總之就是不靠譜。在近十年前的中國很多農村，「堆肥」的農業理念並沒有現在這麼普及和認可。那個時候，天然的糞便就已經被認為是最好的有機肥料了。即便有些農民明白堆肥的好處，可繁瑣的製作工序，多出來的成本，以及隨之而來的產品單價上漲問題等，也都讓足夠讓他們退而求其次，選擇性價比更高並且同樣無害的天然肥料了。

眼看著希望渺茫之際，河南新鄉下小劉固村的李衛把川崎留下了。李衛繼承了父親故去後的270畝農場，可她原本是記者，根本不會管理農場的事，抱著試一試的心態，李衛讓川崎在農場裡試行了他的種植主張，沒想到效果非常不錯，就這樣，川崎終於靠著自己的「收成」留在了中國。但李衛可能自己都沒想到的是，堆肥只是川崎的技能之一而已，這位老人最擅長的事情還有：生氣，以及絕食……農場農作環境不乾淨要生氣，有人公共場合抽煙吐痰要生氣，員工白天喝酒要生氣，連農場主李衛自己不幹活，川崎也要生氣！按照這個嚴格的要求，川崎起初一天要和大家生八十次氣那都不誇張。要是生氣和暴走都不管用的話，他還有一個百試不爽的絕招：絕食。川崎說那是因為畢竟有這麼大年紀了，大家不會真的不管他的。

在小劉固村種出「奇蹟小麥」紅遍中國

川崎年輕時候在日本做的就是農業相關的工作，長年的工作經驗和研究讓他認為「乾淨」必須是農業的原則。當然，這並不是說川崎覺得中國的農業種植不乾淨，而是覺得明明有更好的方式，為什麼不嘗試呢？而他沒有考慮到的是，乾淨、高效、健康、天然的農業烏托邦，中國本土的專家不可能沒有提倡和努力過。還在工作的時候，川崎曾到過青島農業大學授課，也對當時中國一些農作物種植情況有點了解，特別是看到一些莊稼地旁直接堆著沒有處理過的糞便時，他覺得不可思議：這種被稱作天然肥料的「寶貝」，事實上並不是農作物灌溉施肥的最好選擇，有的甚至會引發病蟲害。

這一次留在小劉固村後，川崎是抱著「落地河南」的決心，一定要為中國的堆肥技術推廣做出自己的努力，至少，要先讓小劉固村種出「奇蹟小麥」！白天，川崎自己帶頭示範如何製作堆肥，建了兩個堆肥廠和一個液肥廠，不光給李衛農場自己用，還給村裡其他農戶也免費提供和宣傳。夜裡不工作的時候，川崎還要埋頭學中文，有一說一，想到六七十歲的老爺爺還願意學中文，藝君真的十分敬（慚）佩（愧）！

一開始其實農場盈利很少，甚至有些裝置還是贏得當地人的信任後，眾籌才買回來的。川崎也真的兌現當初找工作時的承諾，只拿很少很少的部分工資，他說一是為農場長久發展考慮，更重要的是他想答謝李衛當初的「收留之恩」。等到終於用堆肥的技術讓農場的小麥畝產量高出普通化肥或天然肥料種植的產量數百斤時，川崎高興得覺得連頭髮都長出來了！但就是這樣，他還是不多拿錢，更沒有分紅：「這些都是用中國人的錢做的事情。」

川崎現在在微博上有超過50萬的粉絲，很多農場和大學、研究機構等都邀請過他演講和培訓，當然也有不少媒體和商家嗅到風氣就跟過來了，提出想要藉著川崎「日本人」的身份，由此大做文章，宣傳一番。起初他在小劉固村也帶過學徒，配合宣傳，但年輕人嫌肥料髒，嫌堆肥製作太耗時耗心，嫌成本高收益週期太長……他們嫌棄來嫌棄去，最後川崎又生氣了！就又變成了他自己帶著村裡真正的農民們，起早貪黑地種地、澆灌、收割。來中國快十年了，川崎在小劉固村的生產模式目前還並沒有從村裡推廣到全國。用他自己的話來說，他還沒有讓大家都盈利，所以，這位「堆肥戰士」依然還要在河南紮根，在中國紮根下去。

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