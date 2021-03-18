為旅行你可以去到幾盡？美調查指38%人願為出國放棄一年性生活

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-18 08:02

不管有沒有疫情關係，要是能帶上一卡行李箱馬上出國旅行，你願意付出多少代價？最近知名住宿網站 Trivago 做了項調查，發現美國人願意為了旅行，甘願放棄性生活。

▼▼▼即睇為了去旅行，大家願意放棄什麼？▼▼▼

今年初， Trivago 便於網路平台上調查了約 1011 名美國成年人，詢問關於疫情之後的規劃。結果發現，目前有 38% 的受訪者表示，如果現在能直接旅行，就願意放棄 1 年的性生活，另有 48% 的民眾則認為，只要能馬上去旅行，願意放棄自己的工作。從這答案中顯而易見，各持不同意見的兩派人士，都甘願放棄自己組成生活美好的元素。

除此之外，這項調查還有項有趣的是事實，Trivago 另外還訪問了數千名英國在地的成年人，有 80% 的人認為旅行是人生的重要部分，絕對是不可或缺的！而蒐集而來 2000 多人回覆中，有五分之一的人表示，如果現在能去旅行，願意跟自己的伴侶分手；另有四分之一的人表示，願意放棄自己全部的生活財產。

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在這項調查裡筆者也發現一個事實，後半段那些放棄自己全部財產的廢話就不說了，因為這樣就連機票都買不起了，至於說出「願意放棄 1 年的性生活」的人的想法，筆者大膽猜測可能他們在疫情期間早已把愛都做光了，現在只想出門晃晃。

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