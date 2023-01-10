台小鮮肉網紅去日本夜總會當牛郎　一晚賺這麼多　不懂日文也OK

日本的牛郎文化歷史悠久，牛郎也稱作男公關，專門陪女性聊天喝酒。有着「日本第一牛郎」之稱的Roland（羅蘭），憑藉着這份事業過着富裕奢華的生活，讓人們對這個職業頗感好奇。



早前，台灣YouTuber 「Crazy Man瘋男」——尼克和晨灰，就親自到日本體驗當一日牛郎，掀開這個職業神秘的面紗。

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瘋男在抵達牛郎店後，有3名前輩牛郎教導他一系列的SOP，包括迎接客人的禮儀、擦酒杯、折毛巾的方法、調酒的步驟、倒酒的姿勢等等，每個細節都十分講究，當牛郎確實不簡單啊！

牛郎也提及，他們的工作最主要是讓客人開心地喝酒，但是客人是不能與牛郎有過份的肢體接觸的哦！

瘋男當晚接連服務了三組客人，全程通過翻譯和肢體語言溝通，但依然讓客人喝酒喝得很開心，超專業的服務令店長大贊，成功賺進了50萬日圓。

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不過，店裏的牛郎也表示，他們的收入不固定，若客人多，收入就會衝高，反之沒客人時則會過得比較窮，並沒有想像中如此「容易賺錢」。

尼克也在Instagram上發文寫道，他實際體驗當牛郎後打破了偏見，這個職業沒有涉及色情，而且全心地讓女客人感到開心，就像朋友聊天那樣。

牛郎確實是日本很特別的文化，牛郎店老闆也在影片中呼籲大家來體驗日本的牛郎店，即使語言不通也沒問題哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】