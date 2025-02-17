加州救世軍二手店發現里約奧運金牌？　疑為複製品

一位名叫馬庫斯 (Marcus) 的TikTok用戶透露，他周六（2月15日）在加州救世軍（Salvation Army）二手店購物時，發現了一枚2016年巴西里約奧運會（Olympic Games Rio 2016）的金牌。但這枚金牌後被懷疑為複製品。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，馬庫斯說：「是否有任何奧運選手遺失了2016年里約奧運的金牌，現在這枚金牌在我這裏。你把它留在聖地亞哥（San Diego）的救世軍了，它（金牌）很安全，我並不是很需要它。」

人們紛紛在留言區表示驚訝，他能以折扣價買到如此珍貴的物品。一個用戶評論稱：「（只要）5.99美元（約46港元）?!? 我當地的舊貨店裏，一個就玻璃杯都要3.5美元（約27港元）。」另一位評論者說：「我會把它掛在牆上，並編造一個關於我參加奧運會的詳細故事。」

但馬庫斯發現的獎牌與奧運網站上列出的官方金牌設計之間存在一些明顯差異，這導致一些評論者認為他發現的是一件紀念品或複製品。一位網民說：「我認為這很有可能是複製品，因為這個金牌閃閃發光的。我曾有機會親眼見到了里約金牌，真正的金牌是啞光的，」

另一位網友說：「是的，這是一個複製品。掛繩的連接方式與正品不一樣。」國際奧委會列出的2016年里約奧運官方獎牌圖片顯示，獎牌上沒有任何外部硬件將掛繩與獎牌連接起來。