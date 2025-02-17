全球各地與「世界末日」有關的預言不在少數，但真正能引起討論的卻是屈指可數。



以發現萬有引力留名史冊的著名科學家牛頓（Sir Isaac Newton）也曾留下公開信件，預測世界將在經歷瘟疫、戰爭後迎來世界末日，推測全球將於2060年重置。

牛頓曾預言「疫情、戰爭後世界末日」 邪惡國家毀滅 全球將重置（01製圖）

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綜合《每日郵報》（Daily Mail）引述展出在耶路撒冷希伯來大學、牛頓於1704年撰寫的信件內容，牛頓透過研究聖經文本得出結論，認為世界將在經歷瘟疫、戰爭及「邪惡國家的毀滅」後徹底重置，並推測時間點將會落在2060年。

除了知名科學家的身分外，牛頓作為一名「自然哲學家」，終其一生都在不斷研究科學與宗教的共通點，因此上述末日理論並非基於科學計算、而是源於聖經文本。

同時牛頓也表示基督與聖徒將在2060年後重建和平王國，強調自己並非危言聳聽。

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