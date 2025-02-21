《時代》選出13位風雲女性　Nicole Kidman與華裔歌手Laufey獲選

《時代》（TIME）周刊選出13位年度風雲女性（Women of the Year），2月20日公布名單，獲選者包括奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、中冰混血兒歌手Laufey（林冰）、日本女星澤井杏奈、在法國甚為轟動的迷姦案受害人Gisèle Pelicot等。



《時代》周刊在文章指，在不少影視作品中，女性的重要角色往往是扮演提供支持的妻子，但在妮歌潔曼的作品中，她就是耀眼明星，不少優秀男演員再為她的表演增色。

文章又指出，妮歌潔曼2017年曾承諾每18個月與一位女導演合作，最終她遠遠超出這個目標，在過去8年以監製或演員身份，合作出19部影視作品。

妮歌潔曼（Nicole Kidman）2025年2月7日在美國加州出席電影頒獎禮活動（Reuters）

25歲華裔歌手Laufey是另一位入選者，《時代》形容她是一位超越流派的Z世代藝術家，把爵士樂的傳統帶給新一代，她擅長與莊嚴的交響樂團合作，也能夠在TikTok以視像方式提供輕鬆的表演。

Laufey生於冰島，父親是冰島人，母親是中國人。她2024年憑大碟《Bewitched》拿下格林美（Grammy）最佳傳統流行演唱專輯獎。

↓ Laufey去年作客美國綜藝節目時，曾教主持人Kelly Clarkson如何正確讀出Laufey此名字 ↓

其餘年度風雲女性獲選者包括：

美國籃球員A'ja Wilson

美國體操選手芝莉絲（Jordan Chiles）

日本《幕府將軍》（Shogun）女星兼金球獎視后澤井杏奈（Anna Sawai）

美國社運人士Amanda Zurawski

美國食物銀行組織行政總裁Claire Babineaux-Fontenot

岡比亞社運人士Fatou Baldeh

美國作家兼社運人士Raquel Willis

美國《變種特攻》女星兼倡導提升對乳癌關注者奧莉花曼（Olivia Munn）

愛爾蘭兼美籍企業家Laura Modi

印度生物學家Purnima Devi Barman

法國迷姦案受害人Gisèle Pelicot

《時代》指，這些女性都是富有遠見、領導力的典範，堅定不移地致力為所有人建立更包容和公平的未來，從而激發全球變革。