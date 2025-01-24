這算詐騙嗎？「清純女主播」跳出鏡頭現真身　尊容反差大衝擊網民

隨着網發達，大家能以自己最滿意的樣貌在網絡示人，需要觀眾流量的直播主們更是一山還有一山高。



最近中國一款手遊舉辦年度宴會，其中1位獲獎女主播「幼寵」本人一出現，讓網友直呼「被騙」。

「幼寵」的網絡頭像與真實樣貌確有一定反差：（按圖了解）



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中國遊戲商《QQ飛車》、《QQ飛車手遊》和《極品飛車：集結》日前在江蘇省太倉市體育館舉辦「2024天美極速之夜頒獎盛典」，邀請明星選手和實力主播、專業解說員和內容創作者，典禮上也頒出不少獎項。

然而「年度最受歡迎主播」獲獎者之一的女直播主「幼寵」本尊一上台，外型與社群平台上展示的判若兩人，引發網友大片吐槽：

．「這算詐騙嗎」

．「頭像一股子ai味兒這還有人信」

．「所以網上不敢線下的一律當飛豬，很少有錯的」

．「頭像誰告訴你是照片了」

．「人有說頭像是自己嗎」

．「圖片僅供參考」

．「這是戰爭雷霆車手」



典禮上，「幼寵」被點名上台時，也只是匆匆自我介紹、向主辦單位道謝就離開舞台中央。而她的抖音帳號自我介紹欄上，還特別寫明「我2023年就長這樣了，我會變身嗎」反擊網友批評浪潮。

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（點圖放大看更多胡馨怡的照片）：

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