Elon Musk拒認第13孩子？網紅提告曝光情慾訊息「想讓你再懷孕」

美國保守派網紅兼作家Ashley St. Clair於2月21日向紐約曼哈頓高等法院提交兩份請願書，希望以法律途徑證明美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為其兒子的親生父親，並爭取兒子的唯一監護權。隨着訴訟文件公開，她出示的多項證據也陸續曝光，其中包括一段疑似是馬斯克的人稱「要讓妳再次懷孕」的情欲訊息。馬斯克至今尚未公開承認該孩子是他的兒子。



美國《紐約郵報》22日報道，Ashley St. Clair此前正式對馬斯克提出法律訴訟，她表示自己與馬斯克去年1月在Saint-Barthélemy島旅行時懷上孩子。而當她誕下兒子時，正值美國大選最激烈的時候，因此決定暫時隱瞞消息。

她在請願書中要求要求法官下令馬斯克接受基因（DNA）檢測，確認對方正是孩子父親，同時爭取兒子的單獨法律監護權。

2025年2月21日，美國保守派網紅兼作家Ashley St. Clair向紐約曼哈頓高等法院提交兩份請願書，希望以法律途徑證明億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是其兒子的親生父親。她出示的多項證據中，包括一段馬斯克稱「要讓妳再次懷孕」的情欲訊息。（X@Missus_Massacre）

Ashley St. Clair向法庭提交的證據顯示，她曾與「馬斯克」馬斯克分享自己與剛出生兒子的照片，並收到「馬斯克」馬斯克的回覆。此外，她還曾發送一張自己的照片給「馬斯克」，對方則回覆稱：「我想讓妳再次懷孕。」

而在另一條公開的訊息圖片中，她表達希望與馬斯克見面溝通，但後者卻冷淡回覆，並自嘲稱「我確實還有很多孩子要生」。

報道提到，Ashley St. Clair聲稱馬斯克自孩子於出生後只出現過3次，也從未主動要求與孩子見面。目前，孩子出生證明上父親一欄留空，其姓氏跟隨母親。