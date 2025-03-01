Elon Musk再得1子迎「第14個孩子」　女下屬Shivon Zilis誕第4胎

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國大腦晶片企業「神經連線」公司（Neuralink）營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）2月28日證實，她與馬斯克迎來第4個孩子，並將男嬰取名為萊克格斯（Seldon Lycurgus）。如果把女網紅Ashley St. Clair聲稱與馬斯克誕下一子計算在內，這將是馬斯克的第14個孩子。



圖為美國大腦晶片企業「神經連線」公司（Neuralink）營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）（X@Shivon Zilis）

路透社28日報道，馬斯克此前已與齊利斯育有雙胞胎，以及另一名孩子Arcadia，而Arcadia剛於當日慶祝1歲生日。

↓ 馬斯克早前帶部份孩子前往出席公開活動 ↓

齊利斯同日在社交媒體X（前稱Twitter）上表示，她與馬斯克討論後，考慮到Arcadia生日，覺得最好也向外界分享有關萊克格斯的事，形容他強壯且心地善良。

馬斯克也在貼文下面以愛心表情符號作回應，目前尚不清楚萊克古斯是何時出生。

彭博社6月21日稱，馬斯克（Elon Musk）與其下屬齊利斯（Shivon Zilis）於2024年稍早誕下第3名孩子。圖為馬斯克、齊利斯及其孩子在美國德州拍攝的照片。（@DimaZeniuk twitter）

齊利斯（Shivon Zilis）2025年2月28日證實，她與馬斯克（Elon Musk）迎來第4個孩子，並將男嬰取名為萊克格斯（Seldon Lycurgus）。圖為齊利斯2月16日在社交媒體上傳的照片。（X@shivon）

Ashley St. Clair此前在X上聲稱，她在5個月前為馬斯克誕下一名孩子，如果屬寶將是他「第13個孩子」，但馬斯克本人尚未對此作出公開回應。