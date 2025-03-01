Elon Musk再得1子迎「第14個孩子」 女下屬Shivon Zilis誕第4胎
撰文：劉耀洋
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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國大腦晶片企業「神經連線」公司（Neuralink）營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）2月28日證實，她與馬斯克迎來第4個孩子，並將男嬰取名為萊克格斯（Seldon Lycurgus）。如果把女網紅Ashley St. Clair聲稱與馬斯克誕下一子計算在內，這將是馬斯克的第14個孩子。
路透社28日報道，馬斯克此前已與齊利斯育有雙胞胎，以及另一名孩子Arcadia，而Arcadia剛於當日慶祝1歲生日。
↓ 馬斯克早前帶部份孩子前往出席公開活動 ↓
齊利斯同日在社交媒體X（前稱Twitter）上表示，她與馬斯克討論後，考慮到Arcadia生日，覺得最好也向外界分享有關萊克格斯的事，形容他強壯且心地善良。
馬斯克也在貼文下面以愛心表情符號作回應，目前尚不清楚萊克古斯是何時出生。
Ashley St. Clair此前在X上聲稱，她在5個月前為馬斯克誕下一名孩子，如果屬寶將是他「第13個孩子」，但馬斯克本人尚未對此作出公開回應。
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