梅根與英王查理斯「同場較勁」？創個人品牌推出果醬反為老爺帶貨
撰文：聯合新聞網
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英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的個人生活品牌美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard），本周推出第一項產品：士多啤梨果醬，限量50罐先給她的名媛好友們試嘗，獲得一波好評。
不過英媒報道，梅根最新的「宣傳噱頭」反而對英王查理斯三世（King Charles III）起到「帶貨」效果，讓他的海格洛夫莊園（Highgrove Garden）果醬數小時內銷售一空。
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鏡報報道，梅根的每罐果醬都標有1至50的手寫編號，但價格與對外發售日期都尚未公布。
英王查理斯則是透過海格洛夫商店販售各種王室紀念品，包括每罐340克售價6.95英鎊（約67港元）的有機士多啤梨果醬。
每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）表示，梅根周一（15日）透過名媛網紅發動口碑宣傳，結果反而替查理斯助攻，讓他的果醬在數小時內買氣大增，到周二便完售。海格洛夫商店網站顯示，果醬在周四已重新補貨上架。
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伊登也趁機揶揄了梅根一頓，表示兩款果醬差別在於，查理斯的盈利會捐給慈善機構，「而梅根將獲利留給自己」。
王室作家萊文（Angela Levin）在X（前稱Twitter）寫道：「誰會相信呢？梅根的果醬助攻『國王』的銷售，現已售罄。也許人們更希望利潤捐給王室慈善機構，而不是進梅根的口袋。」
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