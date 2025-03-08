新加坡人力部長與議員交鋒　拋劉德華金句「講你又唔聽」回應

新加坡人力部長陳詩龍3月7日在國會撥款委員會總結人力部開支預算辯論時，引用2004年港產片《江湖》中的一句台詞回懟前進黨議員梁文輝。因梁文輝此前就移民問題質疑官方數據不透明，陳詩龍多次解釋對方不聽。



陳詩龍引用的台詞是：「講，你又唔聽；聽，你又唔明；明，你又唔做；做，你又做錯；錯，你又唔認；認，你又唔改；改，你又唔服；咁你要點呀？」

梁文輝曾多次針對就業和住房等問題向陳詩龍提問。但梁文輝經常表示對部長的答覆不滿意，因其沒有提供透明的數據。但他口中的不透明，包括數據沒有區分「土生土長的」和「外來的」新加坡公民，以及當局忽視外籍人士取得本地永久居留權後，對相關統計數字的影響。

陳詩龍對此多次進行解釋，並強調不應存在「區分你我」的思維，希望能夠說服對方，但梁文輝一直拒絕接受，最後才有陳詩龍在國會用粵語拋劉德華「金句」的場面。