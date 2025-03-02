龍年催生效應減弱　新加坡2024年生育率僅0.97　仍未擺脫歷史低位

新加坡政府表示，由於龍年催生效應減弱，新加坡2024年整體生育率為0.97，與2023年相同，仍在歷史低點。



協助管理國家人口及人才署的新加坡總理公署部長英蘭妮（Indranee Thurai Rajah）周五（2月28日）在國會撥款委員會辯論總理公署的開支預算時透露，去年有2萬4800對居民結婚，居民新生兒有3萬零800人，比2023年略增300人。

新加坡總理公署部長和財政第二部長英蘭妮。（新加坡政府官網）

但初步數據顯示，去年雖是龍年，新加坡整體生育率為0.97，對比前年的兔年既沒升高，也沒進一步降低，依舊遠低於2.1的人口替代水平。新加坡居民整體生育率在2023年首次降至1以下，出現了0.97的歷史新低。

在華人傳統觀念中，龍年是生育的好年頭，但英蘭妮說，龍年的催生效應在本地逐漸減弱，反映了年輕夫婦在這方面的觀念以及優先考量的事項已轉變。低生育率和人口老齡化對新加坡的經濟和社會帶來重大影響。隨着本地勞動力增長放緩，新加坡要維持蓬勃的經濟發展將面臨越來越大的挑戰。

2024年3月3日，意大利佛羅倫薩，華人社區慶祝龍年農曆新年。 （Getty Images）

此外，本地年長人口不斷增加，可照顧他們的年輕人卻越來越少。10年前，平均約有六名20歲至64歲的居民可照料一名65歲以上的年長者；到了2024年，這個比例降至3.5人對一。

英蘭妮：提高生育率仍是新加坡優先關注重點

也是財政部及國家發展部第二部長的英蘭妮強調，提高生育率，仍是新加坡優先關注的重點。新加坡已推出包含住房、醫療、學前教育、經濟補助以及平衡工作與生活等的全方位措施，支持新加坡人組織家庭和生養孩子。

新加坡總理兼財政部長黃循財上周發表2025財年政府財政預算案聲明時，宣布了新的「多子女家庭計劃」。從2月18日起，生下第三個或更多公民孩子的家長，在每個孩子一歲至六歲可陸續獲得總共最多1萬6000元的額外補助金。

2024年11月28日，新加坡總理黃循財在泰國曼谷政府大樓舉行的簽署儀式和新聞發布會上發表講話。（Reuters）

英蘭妮透露，有超過30個企業夥伴為支持這個計劃，向多子女家庭提供包括餐飲、購物折扣等優惠，她對此表示欣慰。

政府去年也宣布更多支持在職家長請假照顧家庭的措施，包括推出新的父母共用產假計劃，在今年和明年分兩階段，讓在職父母共享的有薪產假逐步增至10週。措施全面落實後，加上現有育嬰假，在職父母在新生兒出生頭一年，共可申請的育嬰假增至30週。

示意圖：新加坡2024年推出讓家長利用假期在家照顧子女的計劃。（Getty Images）

然而，英蘭妮指出，社會文化和觀念也須改變，尤其須營造親家庭職場，才能夠與政府措施相輔相成，發揮足以鼓勵新加坡人結婚生子的作用。

針對有議員呼籲增加家長育兒假的天數，英蘭妮說，政府理解家長的訴求，但任何增加假期的措施須謹慎考量，並且須在看護者需求和對僱主影響之間取得平衡。政府會繼續同家長和勞資政夥伴探討此課題。

示意圖：新加坡生育率沒有顯著提高。（Getty Images）

對於一些議員建議加強輔助生育津貼，以協助面對生育問題的夫婦組織家庭，英蘭妮說，目前政府給予資助時，也從醫學基礎考慮一些因素例如母親的年齡等。考慮到更多新加坡人延遲結婚生子，政府會研究有關建議，探討是否需要加強這方面的支持。

與此同時，新加坡會繼續以穩定步伐引進移民，以減緩整體生育率下降所造成的影響。去年，約2萬4000人獲得公民權，包括新加坡籍父母在海外生下的大約1400名孩童。獲得永久居民權的則有3萬5000人。

過去五年，平均每年獲得新公民和永久居民權的人數比之前的五年略多。英蘭妮說，新加坡會繼續協助新公民和永久居民融入本地社會。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

