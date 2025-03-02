龍年催生效應減弱 新加坡2024年生育率僅0.97 仍未擺脫歷史低位
新加坡政府表示，由於龍年催生效應減弱，新加坡2024年整體生育率為0.97，與2023年相同，仍在歷史低點。
協助管理國家人口及人才署的新加坡總理公署部長英蘭妮（Indranee Thurai Rajah）周五（2月28日）在國會撥款委員會辯論總理公署的開支預算時透露，去年有2萬4800對居民結婚，居民新生兒有3萬零800人，比2023年略增300人。
但初步數據顯示，去年雖是龍年，新加坡整體生育率為0.97，對比前年的兔年既沒升高，也沒進一步降低，依舊遠低於2.1的人口替代水平。新加坡居民整體生育率在2023年首次降至1以下，出現了0.97的歷史新低。
在華人傳統觀念中，龍年是生育的好年頭，但英蘭妮說，龍年的催生效應在本地逐漸減弱，反映了年輕夫婦在這方面的觀念以及優先考量的事項已轉變。低生育率和人口老齡化對新加坡的經濟和社會帶來重大影響。隨着本地勞動力增長放緩，新加坡要維持蓬勃的經濟發展將面臨越來越大的挑戰。
此外，本地年長人口不斷增加，可照顧他們的年輕人卻越來越少。10年前，平均約有六名20歲至64歲的居民可照料一名65歲以上的年長者；到了2024年，這個比例降至3.5人對一。
英蘭妮：提高生育率仍是新加坡優先關注重點
也是財政部及國家發展部第二部長的英蘭妮強調，提高生育率，仍是新加坡優先關注的重點。新加坡已推出包含住房、醫療、學前教育、經濟補助以及平衡工作與生活等的全方位措施，支持新加坡人組織家庭和生養孩子。
新加坡總理兼財政部長黃循財上周發表2025財年政府財政預算案聲明時，宣布了新的「多子女家庭計劃」。從2月18日起，生下第三個或更多公民孩子的家長，在每個孩子一歲至六歲可陸續獲得總共最多1萬6000元的額外補助金。
英蘭妮透露，有超過30個企業夥伴為支持這個計劃，向多子女家庭提供包括餐飲、購物折扣等優惠，她對此表示欣慰。
政府去年也宣布更多支持在職家長請假照顧家庭的措施，包括推出新的父母共用產假計劃，在今年和明年分兩階段，讓在職父母共享的有薪產假逐步增至10週。措施全面落實後，加上現有育嬰假，在職父母在新生兒出生頭一年，共可申請的育嬰假增至30週。
然而，英蘭妮指出，社會文化和觀念也須改變，尤其須營造親家庭職場，才能夠與政府措施相輔相成，發揮足以鼓勵新加坡人結婚生子的作用。
針對有議員呼籲增加家長育兒假的天數，英蘭妮說，政府理解家長的訴求，但任何增加假期的措施須謹慎考量，並且須在看護者需求和對僱主影響之間取得平衡。政府會繼續同家長和勞資政夥伴探討此課題。
對於一些議員建議加強輔助生育津貼，以協助面對生育問題的夫婦組織家庭，英蘭妮說，目前政府給予資助時，也從醫學基礎考慮一些因素例如母親的年齡等。考慮到更多新加坡人延遲結婚生子，政府會研究有關建議，探討是否需要加強這方面的支持。
與此同時，新加坡會繼續以穩定步伐引進移民，以減緩整體生育率下降所造成的影響。去年，約2萬4000人獲得公民權，包括新加坡籍父母在海外生下的大約1400名孩童。獲得永久居民權的則有3萬5000人。
過去五年，平均每年獲得新公民和永久居民權的人數比之前的五年略多。英蘭妮說，新加坡會繼續協助新公民和永久居民融入本地社會。
本文獲《聯合早報》授權轉載。