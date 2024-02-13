日本Domino's Pizza員工不滿加班惡搞「鼻屎混麵團」　店方急停業

日本Domino's Pizza達美樂薄餅一名員工疑似因工作到凌晨2時，和同事惡搞把鼻屎混進麵團裡面，並將影片PO上網，立刻引起軒然大波。



Domino's Pizza在12日晚間緊急表示，該店即日起停止營業。

綜合日媒報導，該家薄餅店位於兵庫縣尼崎市，打工人員於12日凌晨2時在店內拍攝。

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片段中身穿Domino's制服的人員正在揉麵團，被問到「現在幾點了」，他回答「已經2點了」，接著被問「那麼呢」，他隨即做出挖鼻孔將鼻屎戳進麵團裡的動作。

不過仔細一看，該員工用食指挖鼻孔，再用中指假裝抹在麵團上，似乎只是開開玩笑，但影片一出卻引起軒然大波。

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影片上傳後立刻引發社群網路熱議，日本Domino's薄餅公司緊急出面滅火，指出影片中的麵團是處於發酵前的階段，該階段完成後會需進行24小時發酵。

公司已確認該麵團沒有被使用，而且立刻丟棄。

Domino's尼崎店12日暫停營業，公司將採取法律行動，並對員工進行紀律處分。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】