薄餅明明是圓形為何用方形盒？Pizza Hut曾用圓盒　1原因沒普及

薄餅店遍布全球各地，受到不少民眾喜愛，常見做法是在圓餅皮上覆蓋番茄醬、起司及其他配料，經由烤爐烤製而成。



不過你知道為何明明薄餅都是圓形，外賣紙盒卻都製成方形嗎？外國一名TikTok用戶便拍攝了影片解釋背後原因，真相曝光引來不少網友驚呼。

不是沒試過用圓盒 1原因薄餅店沒再用（點圖了解更多）：

+ 22

根據英國《鏡報》報道，一名網友在TikTok分享一支影片，他指出，有些人會好奇：「如果薄餅是圓形的，那盒子不應該也是圓形的嗎？」

他解釋，實際上圓形紙盒的設計早已存在超過15年了，只是薄餅店通常不喜歡使用圓盒。

原PO進一步說明，薄餅店不使用圓盒的原因與成本有關，因為圓形紙盒需使用好幾塊紙板，且難以堆疊，但方形盒子只需要1張紙板即可成形，換言之對店家而言，方盒的生產成本會更低。

【同場加映】廚神系老婆獨愛食蟲 自創蟲Pizza蟲燒賣蟲餃子 甜品賣相更刺激（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 28

這個關於薄餅的意外發現，震驚不少網友。

還有人開玩笑表示，薄餅最神秘的其實是「盒子是方的，薄餅卻是圓的，然後還要切成三角形」。

延伸閱讀：

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

人妻偷看丈夫手機 驚見「約不同女生吃飯」卻指向同一結局

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】