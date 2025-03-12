美國4歲童報警急喊「快來抓我媽媽」　警員知真相後這樣做超暖心

美國威斯康辛州（Wisconsin）有名4歲男童近日因為不滿母親吃掉他的雪糕竟「報警」，還難過地在電話中表示「快來抓我媽媽」。



沒想到最後真的有警察來到男童家中，除了送他雪糕，還不忘宣導報警是緊急時刻才能做的選擇。

警員還替男童的媽媽上手銬，讓男童明白他其實也不想看到母親坐牢。（YouTube@PoliceActivity）

點圖放大看看警員接報後上門「拘捕媽媽」的Bodycam畫面及其後的暖心舉動：

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綜合《紐約郵報》和《福斯新聞》報道，這一事件4日發生在威斯康辛州的快樂山（Mount Pleasant），當地警方接獲1名男童的報案，他悲傷地在電話中表示：

我媽媽很壞……快來抓我媽媽。

正當警方疑惑時，男童的母親接過電話，無奈地表示：

我吃了他的雪糕，他可能因為這樣才打了911。

後續仍有警員前往關切，這時男童早已改變心意，他坦言雖然沒吃到雪糕很讓人生氣，但自己也不想看到母親坐牢。

更溫馨的是，警方隔天再次找上門，只不過這次帶了雪糕給男童，另外也不忘提醒他以後在「真正緊急」時才能報警。

據悉，負責此事的警員瑞秋（Rachel Gardinier）表示：

這可能是我們整個職涯中接過最好的電話之一。

另1名警員弗朗西斯卡（Francesca Ostergaard）也表示「只要能讓他開心，我們就開心」。

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