「粉紅芭蕾舞裙馬騮」離家出走　美國警察以「香蕉行動」成功抓回

近日，美國中西部多州遭暴風雪席捲，其中密蘇里州一戶人家的寵物猴在大雪到來前夕竟偷偷溜出溫暖的家，被抓獲時身著粉紅色芭蕾舞裙。據悉，當地警察使用香蕉誘惑，終於將其成功抓獲並歸還主人。



據美聯社7日報道，當地時間3日下午，這隻棕蜘蛛猴出現在密蘇里州聖路易地區以南的奧托鎮（Otto）附近兩條公路的交叉口。據悉，牠的主人家就在附近，但牠竟設法打開門並逃了出去。

美國密蘇里州一頭寵物猴在大雪前夕偷溜出家，當地警察以「香蕉行動」成功抓獲並歸還主人。（Facebook@Jefferson County Sheriff's Office）

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據傑斐遜縣（Jefferson Township）警長辦公室在臉書發文稱，他們將這次抓捕猴子的行動命名為「香蕉」行動，透過謹慎談判和一些哄騙，成功將這隻小猴子送回主人身邊。

據該警長辦公室發布的照片，一名警員單膝跪地，對身着芭蕾舞裙的猴子露出和善的微笑，後者走近並抓住了他的手。

該警長辦公室表示，這是警員如何「準備好應對工作中任何挑戰」的絕佳案例。

據報道，在猴子回到主人身邊的次日（4日），一場暴風雪襲擊了包括密蘇里州在內的美國多地，所幸牠已經回到了溫暖的家。

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