柯南迷快挑戰！日本粉創超難「工藤新一驗證器」　只有3張是本尊

日本暢銷漫畫《名偵探柯南》系列最新劇場版作品《名偵探柯南：黑鐵的魚影》日前在日本上映後獲得空前迴響。月初在台灣（7月尾會在香港上映）也緊接上映，人氣一樣火熱。在世界各地也都有柯南迷，一起分享動畫與電影、漫畫之間的故事。最近在日本就有一位資深柯南迷，自製了「工藤新一驗證器」來考考粉絲，看看到底誰能猜出真正的工藤新一。



工藤新一圖形辨識測驗

+ 12

推特網友分享一張「工藤新一驗證器」的九宮格圖片，乍看之下圖片中的 9 位男士似乎都是工藤新一，但其實實際上只有 3 張是「真正的工藤新一」其餘 6 張則是幾乎都是由「怪盜基德」假扮。不少網友幾乎都答錯，甚至還有人高喊「大膽猜測全部都是工藤新一！」正確答案則是第 1 排第 2 張、第 2 排第 3 張以及第 3 排第 3 張是本尊。

這三張出場順序依序是 2003 年劇場版《迷路的十字路口》、動畫版 927、928 集特別篇《紅之校外旅行》與動畫第 616 集《福爾摩斯默示錄》的橋段中。其餘幾乎都是由跟他長得一模一樣的「怪盜基德」所扮演。左上起 2015 年劇場版《業火的向日葵》、以及 2004 年劇場版《銀翼的奇術師》、還有 1999 年劇場版《世紀末的魔術師》、 2019 年劇場版《紺青之拳》、 2010 年劇場版《天空的劫難船》。第一排第三張為加長版動畫與黑暗組織直面對決，由平次偽裝的新一。

《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》後篇預告 大結局要來了

+ 23

延伸閱讀：

三麗鷗家族入侵碧潭！13 公尺巨型Hello Kitty 陪你迎暑假，大耳狗、美樂蒂全都巨大化！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】