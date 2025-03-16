凱特威廉家教嚴確保3孩不會變「港童」　英媒：有一規矩牢不可破

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wale），育有11歲的喬治（Prince George）、9歲的夏洛特（Princess Charlotte）與6歲的路易（Prince Louis），2位小王子與小公主常常陪伴父母出席公開活動，在外界眼中都是有家教和大方得體，全家人儼然英國王室的模範成員。有英國媒體近日揭露威廉與凱特的育兒之道，原來他們之間有一條家規，在任何情況下都不能違反。



《每日鏡報》3月15日報道，凱特與威廉在養育3名子女時，時刻保持團隊合作，把與孩子們之間的交流視為重中之重。他們鼓勵小王子與小公主「表達自己的情緒」（encouraged to talk about their feelings），但是如果在對話中出現音量提高的情況，談話就會立即中止。

報道引述消息人士指：「孩子們絕對禁止大聲講話，任何跡象顯示他們對彼此大叫，都會被帶離現場處理。」（Shouting is absolutely 'off limits' for the children and any hint of shouting at each other is dealt with by removal）。

凱特與威廉然後就會利用這些「隔離」（removal）時刻，與孩子們進行「梳髮交談」（chat sofa）。他們的理念是，與其讓孩子們獨自面對自己的想法與情緒，在父母的陪伴下一起共同面對可能更好。

據報道，這條「不准大聲說話」的規矩同樣適用於凱特與威廉如何管教孩子。消息人士指「孩子會被帶離爭執現場，由凱特或威廉冷靜地與他們交談，向他們解釋事情的來龍去脈，並說明後果，他們二人亦不可以對孩子們大聲言詞苛責。」

凱特過往曾表示，在養育孩子時，她深受自己的童年啟發。在 《Happy Mum, Happy Baby》 播客節目中，她分享道：「我有一個非常幸福的童年，充滿了樂趣。我很幸運，生於一個非常堅強的家庭。我的父母對我們，包括我的兄弟姊妹，都付出良多。

英國威廉王子（Prince William，左二）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wale，中），育有11歲的喬治（Prince George，右一）、9歲的夏洛特（Princess Charlotte，右二）與6歲的路易（Prince Louis，左一）。（X@KensingtonRoyal）

現在作為母親，我更能理解他們當時的犧牲有多大。父母會來觀看我參加的每一場比賽，我非常熱愛運動，他們總會在場邊為我吶喊助威。我們一家總會一起度過假期。但對我而言，真正讓我印象最深刻的，反而是那些最簡單的事情。

凱特坦承，現在的生活節奏太快，太多雜念，但有時候，像是在雨天圍坐一起觀看火爐燃燒這樣的小事，都能帶來無比的快樂。她清晰記得小時候和家人一起做的這些簡單事情，譬如一起散步。凱特指她現在也會和孩子們這樣做。因為這能移除所有的複雜與壓力。