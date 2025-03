凱特威廉家教嚴確保3孩不會變「港童」　英媒：有一規矩牢不可破

英國威廉王子(Prince William)與凱特王妃(Catherine,Princess of Wale),育有11歲的喬治(Prince George)、9歲的夏洛特(Princess Charlotte)與6歲的路易(Prince Louis),2位小王子與小公主常常陪伴父母出席公開活動,在外界眼中都是有家教和大方得體,全家人儼然英國王室的模範成員。有英國媒體近日揭露威廉與凱特的育兒之道,原來他們之間有一條家規,在任何情況下都不能違反。



《每日鏡報》3月15日報道,凱特與威廉在養育3名子女時,時刻保持團隊合作,把與孩子們之間的交流視為重中之重。他們鼓勵小王子與小公主「表達自己的情緒」(encouraged to talk about their feelings),但是如果在對話中出現音量提高的情況,談話就會立即中止。

報道引述消息人士指:「孩子們絕對禁止大聲講話,任何跡象顯示他們對彼此大叫,都會被帶離現場處理。」(Shouting is absolutely 'off limits' for the children and any hint of shouting at each other is dealt with by removal)。

凱特與威廉然後就會利用這些「隔離」(removal)時刻,與孩子們進行「梳髮交談」(chat sofa)。他們的理念是,與其讓孩子們獨自面對自己的想法與情緒,在父母的陪伴下一起共同面對可能更好。

據報道,這條「不准大聲說話」的規矩同樣適用於凱特與威廉如何管教孩子。消息人士指「孩子會被帶離爭執現場,由凱特或威廉冷靜地與他們交談,向他們解釋事情的來龍去脈,並說明後果,他們二人亦不可以對孩子們大聲言詞苛責。」

凱特過往曾表示,在養育孩子時,她深受自己的童年啟發。在 《Happy Mum, Happy Baby》 播客節目中,她分享道:「我有一個非常幸福的童年,充滿了樂趣。我很幸運,生於一個非常堅強的家庭。我的父母對我們,包括我的兄弟姊妹,都付出良多。

英國威廉王子(Prince William,左二)與凱特王妃(Catherine,Princess of Wale,中),育有11歲的喬治(Prince George,右一)、9歲的夏洛特(Princess Charlotte,右二)與6歲的路易(Prince Louis,左一)。(X@KensingtonRoyal)

現在作為母親,我更能理解他們當時的犧牲有多大。父母會來觀看我參加的每一場比賽,我非常熱愛運動,他們總會在場邊為我吶喊助威。我們一家總會一起度過假期。但對我而言,真正讓我印象最深刻的,反而是那些最簡單的事情。

凱特坦承,現在的生活節奏太快,太多雜念,但有時候,像是在雨天圍坐一起觀看火爐燃燒這樣的小事,都能帶來無比的快樂。她清晰記得小時候和家人一起做的這些簡單事情,譬如一起散步。凱特指她現在也會和孩子們這樣做。因為這能移除所有的複雜與壓力。