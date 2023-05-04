查理斯加冕禮︱英媒：英超賽前要播英國國歌　利物浦陷兩難

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮5月6日舉行，當日也有英超（Premier League）足球賽事上演，據英媒4月29日稱，英超已要求各球會在當日比賽開始前播英國國歌《天佑國王》（God Save the King），這令球會利物浦（Liverpool）陷入兩難。



利物浦5月6日會在主場晏菲路球場迎戰賓福特（Brentford），無論利物浦是否在賽前播國歌，也有可能引起批評。

《每日郵報》（Daily Mail）網站4月29日稱，過去球會在賽前播英國國歌，利物浦支持者曾發出噓聲，因此若利物浦5月6日不播國歌，可能會被英超批評；若利物浦播國歌而球迷再喝倒彩，球會也可能會受到譴責。

英王查理斯三世：圖為2023年5月3日，英王查理斯三世與王后卡米拉在白金漢宮出席活動。（Reuters）

不少利物浦人對英國政府抱有反感情緒，也與英國王室疏離，曾發生球迷噓威廉王子的事件。報道指，利物浦人不滿英國政府應對1989年希斯堡慘劇（Hillsborough disaster）的方式不當，加上1980年代利物浦市的衰落，愈來愈多人須靠食物銀行維生，也令利物浦人更反政府。

《利物浦回聲報》（Liverpool Echo）4月30日報道，雖然英國王室邀請5月6日當天所有在大屏幕前、在教堂或公園聚集的民眾一起宣誓效忠查理斯三世，但一些利物浦人已表示他們不會慶祝查理斯三世加冕。有利物浦人赫德曼（Louise Herdman）指：「我不是活在中世紀，我只宣誓效忠於我自己…… 天佑赫德曼。」

另一民眾鮑威爾（Phil Powell）指「只有一個國王。他就是1977年至1988年穿上利物浦7號球衣的人。」此意指利物浦傳奇球星兼名帥杜格利殊（Kenny Dalglish），球迷暱稱他為國王（King Dalglish）。