紐卡素奪聯賽盃終結70年本土獎盃荒　昔日球場硬漢舒利亞激動落淚

紐卡素在聯賽盃決賽以2：1擊敗利物浦奪冠，自1955年後再奪本土盃賽冠軍，也是他們近56年首奪主要賽事錦標。為慶祝終結多年冠軍荒，紐卡素宣布會在3月29日舉行巴士巡遊。

今次紐卡素贏得聯賽盃冠軍，也讓不少支持他們多年的球迷一圓心願，有較年長的球迷更表示：「我還以為有生之年都看不到他們捧盃了。」更有身患絕症的球迷見證這珍貴一刻，相信能活得比醫生宣告的時間更長。



紐卡素奪聯賽盃冠軍，相信是不少球迷心中的珍貴時刻。（Getty Images）

名宿舒利亞熱淚盈眶：70年了

紐卡素上次贏得本土盃賽，已要數到1955年贏得足總盃冠軍。伊沙克（Alexander Isak）在此戰為紐卡素將比數改寫至2：0時，名宿舒利亞（Alan Shearer）在看台已欣喜若狂。他賽前特意推走所有評述工作，明言只想以球迷身份享受今場比賽。

舒利亞1970年出生在紐卡素，剛好是球會贏得1969年國際城市博覽會盃（即歐洲足協盃及歐霸盃前身）後一年。後來他在布力般流浪及國家隊表現出色，1996年歐洲盃過後獲曼聯及皇家馬德里邀約，但他仍堅持回到出生地加盟紐卡素。

他雖然是英超歷史入球最多的傳奇射手，不過為喜鵲效力10年間，兩次率隊闖入足總盃決賽都未能奪冠，也未曾為紐卡素帶來任何錦標。

當球證吹響完場哨子，宣告喜鵲久違地在本土盃賽封王，素來是球場硬漢的舒利亞也幾乎落淚：「70年了，我們終於做到。」

看到曾效力多年的紐卡素奪冠，舒利亞不禁熱淚盈眶。（Youtube截圖）

他表示賽後與其他球迷一樣激動流淚：「我父親Alan去年離世，當完場哨聲響起後，我想起了他。他這一輩子都是紐卡素球迷，或許因此而讓我有點感慨。相信看到這個畫面，他在上面也會露出欣慰笑容，我想他也會喝着啤酒見證這一切吧，因為他很喜歡喝啤酒。」

身患絕症球迷：感覺能活得更長

等待多年的不僅是舒利亞，還有一眾忠實的紐卡素球迷，對他們來說這一刻無比珍貴，更可能是一生人只有一次。77歲的Anon接受BBC訪問時表示：「我以為有生之年都看不到（他們捧盃），但我們做到了。這場比賽簡直就像魔法！」更有一位球迷表示：「我今年66歲，從未見過紐卡素捧盃！」

一位名為Steven Hunter的紐卡素球迷，去年11月被醫生告知身患喉癌，生命只剩下半年。去年12月被邀請前往主場觀戰，更與主帥艾迪賀維會面，今次即使只在家中通過電視見證愛隊奪冠，他仍感慨萬千：「看到他們舉起獎盃，真是一個令人驚嘆的時刻。」

醫生所說的期限愈來愈近，但他彷彿從愛隊身上獲得勇氣：「我覺得我能活得遠比這時間更長了。」

身患絕症的Steven Hunter，也得以見證紐卡素奪冠。（X影片截圖）

相信他也能看到紐卡素在3月29日舉行的巴士慶功巡遊，連一向冷靜的主帥艾迪賀維也表示要大肆慶祝：「我當然鼓勵這麼做，這對我來說不常見，因為我一般會反對。我們要慶祝（今次奪冠），希望已等待多年的球迷也參與其中。」