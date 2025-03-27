混沌少年時｜Netflix劇集解密青少年暗語文化　這些Emoji意思是？

Netflix推出英國劇集《混沌少年時》（Adolescence）引發廣泛關注，特別是該劇對現代青少年在社交平台上「暗語文化」的深刻描繪。對於年輕人來說，看似無害的表情符號（Emoji）不僅是用來交流的工具，它們還潛藏着各種複雜的潛台詞和社會意義。隨着劇情發展，《混沌少年時》將揭示出一個更為陰暗的數碼世界，讓人不禁思考當代青少年在這個虛擬空間中的身份和關係。



《混沌少年時》講述13歲少年米勒（Jamie Miller）被控謀殺女同學Katie，他的家人、治療師與負責此案的警探都想探查事情真相。

在第一集，警方衝入米勒家逮捕少年米勒並帶回審訊，但他堅持自己沒有做錯任何事。（Netflix劇照）

在《混沌少年時》第2集中，警探發現自己完全誤解Katie在米勒Instagram上留下、連串表情符號的意思。警探起初認為這些表情符號是用來調情，直至警探的兒子主動協助，解釋這些表情符號的意思後，警探才意識到這些Emoji背後有着更黑暗的意義。

在第二集，警方在米勒學校尋找答案和凶器，但無法從他的朋友口中問出任何線索，直到探長兒子主動協助。（Netflix劇照）

「紅色藥丸」💊來自電影《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix），是「我看到真相」，不過在一些推崇男性主義、厭女的男圈（Manosphere），逐漸被扭曲成反女權、強調性別對立的標誌。

「紅色藥丸」（網上圖片）

「爆炸」💥意味着「爆炸的紅藥丸」，代表某人屬於「Incel」。「Incel」是指一群把自己無法戀愛的責任歸咎於女性和社會的異性戀男性，屬於男圈的一部份。

「爆炸」（網上圖片）

「腎豆」🫘是用來識別或自我認同為「Incel」。Katie在米勒Instagram上表示，米勒永遠都是「Incel」。

「腎豆」（網上圖片）

💯通常用來呼應「80/20法則」，即「80%的女性只會被20%的男性吸引」。

「100分符號」（網上圖片）

「各色愛心」有不同的意思，警探兒子舉例稱，紅色❤️代表愛，紫色💜代表性慾，黃色💛是在說「我感興趣，你感興趣嗎」，粉紅色🩷「我感興趣但不涉及性」，橙色🧡則是「你會沒事」。