梅根Netflix節目《With Love, Meghan》捱轟：與現實飲食習慣脫節

據「Women's Health」報道，英國哈里王子（Prince Harry）之妻、公爵夫人梅根（Meghan Markle）近日推出Netflix全新料理節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），分享她在加州的完美廚房中，親自料理美食、烘焙點心招待賓客的生活方式。



不過，該節目一播出，便在評論界掀起熱議，不少媒體給予嚴厲評價，甚至形容節目內容過於做作、缺乏真實感，與現實飲食習慣脫節。

梅根Netflix節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan）截圖

點圖放大瀏覽：

+ 14

英國《衛報》直指該節目「令人尷尬、缺乏吸引力」，並批評梅根：

欠缺幽默感與自嘲能力，對全球貧富差距與社會不平等問題理解膚淺。

《泰晤士報》則形容該節目「過於甜膩、自戀且容易成為諷刺對象」，而《獨立報》則提醒觀眾：

可能會感到不適。

評論界普遍認為，該節目雖試圖打造夢幻飲食生活，卻忽視了大眾在現實中面對的飲食成本、時間與資源限制。

但從營養學角度來看，梅根的飲食哲學仍有一定價值。她強調「原型食物」的概念、選用當季新鮮食材、推崇自己動手烹飪，並提倡減少食物浪費。這些概念與現代營養學趨勢一致，有助於改善飲食習慣，提升營養攝取。然而，節目過度美化健康飲食的實踐方式，例如營造「輕鬆無壓力」的料理過程，以及推廣自家庭園種植食材的理想化模式，對於大多數忙碌的上班族與經濟條件有限的家庭來說，並不可行。

綜觀而言，《愛你的梅根》呈現的飲食方式，對於講求健康飲食的觀眾或許具有啟發性，但其過於理想化的呈現方式，可能無法真正貼近大眾的日常需求。健康飲食不應是富裕階層家庭專屬的特權，而應尋求平衡與彈性，以符合不同社會階層與生活型態的需求。

【延伸閱讀】哈里王子與梅根看NBA獲電視直播 與當年威廉凱特反應相映成趣（點圖放大瀏覽）：

+ 7

延伸閱讀：

美國人憂反美潮不敢出國玩 國外旅遊自保花招百出

基督徒聯合氣候行動 法律訴訟保護環境

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】