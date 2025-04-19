日音樂人儲錢10年買法拉利　落地1小時後即燒成廢鐵　仍苦中作樂

根據日媒《エンタメQ》報道，YouTuber六人歌唱團體「Chocolabi」（ちょこらび）的製作人「Honkon」（ほんこん），在社群平台X上發布驚人消息，表示自己存錢10年、花了4300萬日圓（約港幣234萬元）新購入的法拉利在交車一小時後就發生火災、全車焚毀，意外引發網友熱烈關注與同情。



Honkon在X上寫著「法拉利交車一小時後就燒光了」，並附上車輛燃燒後焦黑殘骸的照片。

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同團成員「Pokekamen」（ポケカメン）也在X分享剛拿到新車時的照片，成為十分強烈的對比，寫道「社長買了法拉利，着火一小時前我還坐上去拍照兜風，但下車之後一小時，車子就冒煙着火」，並透露火災發生在首都高速公路上，畫面中豪華跑車已被火焰吞噬。

對於突如其來的災難，Honkon無奈表示：「我大概是全日本唯一碰上這種倒楣事的人吧？」不過他也試圖用幽默化解悲傷，在後續貼文中放上燒肉照片，並寫道「要燃燒的話，果然還是燒肉最香（逞強中）」，展現苦中作樂的幽默。

事件曝光後，不少網友留言「真的假的」、「法拉利啊啊啊」、「太扯了，沒事就好」等，對這宗離奇意外表示震驚。也有部分網友留言針對事故可能原因進行推測，有人指出「大排氣量的車或大型電單車本來引擎就很高溫，空手觸碰引擎部位時若殘留油脂，可能會引發燃燒」。目前事故原因尚未公開，但據了解可能為車輛本身零件故障導致，當事人也呼籲大眾在駕駛車輛時應提高警覺、注意安全。

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