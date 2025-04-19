最紅YouTuber推1千美元沉浸式體驗　粉絲稱中伏　 MrBeast：Sorry

美國知名YouTuber、網紅MrBeast（野獸先生）以舉辦砸錢活動聞名，他日前與拉斯維加斯名勝世界（Resort World Las Vegas）合作，向粉絲兜售1000美元（約7800元港幣）的「沉浸式」體驗門票，但卻沒照計劃進行活動安排，導致粉絲非常生氣，Mr. Beast也在稍早道歉了。



綜合外媒報道，購買門票的粉絲可獲得一項名勝世界限時的飯店套裝行程，內含4月13日至15日的三晚住宿、一個神秘禮包（內含 MrBeast 的周邊商品，其中一位幸運粉絲有機會獲得價值1萬美元的禮券），以及現場的「MrBeast 主題體驗活動」。

美國知名YouTuber、網紅MrBeast（野獸先生）以舉辦砸錢活動聞名。（IG@MrBeast）

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然而，粉絲來到活動現場，才發現活動安排混亂且根本沒有「MrBeast的體驗感」。

一名粉絲投訴，他被告知要在房間裏等兩天，因為會有包裹送來，但等了兩天後，送來的包裹只是一盒朱古力。另外，讓人期待已久的神秘禮包只是MrBeast網路商店裏的清倉商品，「裡面有一條兒童短褲、一件特小號的上衣、一頂帽子，還有一件中號的T恤。你現在去MrBeast.store上看，他們的商品頁面上這些東西都只要9美元。」

旅遊部落客奈德（Abed Nader）和索爾（Chris Sawyer）則在YouTube上分享了他們參加活動的經歷。奈德在影片中一度表示，「我跟索爾說我已經準備要離開了。我不打算在名勝世界再花一毛錢，不管是賭場還是哪裡。我不知道，就是資訊太少了。」

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對此，MrBeast在X上回應了粉絲的不滿，「嘿！這絕對不是我們期望的體驗。我的團隊已經在處理了。我很樂意親自彌補你和其他所有人的損失，邀請所有受影響的人來參觀我的工作室！迫不及待想見到你們，我的團隊正在聯繫大家。」名勝世界也已將活動內容從網路撤下，並會向客人退款。

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