訪日遊客將神社當遊樂場　籤筒當玩具　鳥居跳舞舉動極失禮

2024年造訪日本的外籍觀光客人數達到3686萬人，創下過去最多紀錄，是2023年的1.5倍。



日媒指出，雖然有些外籍遊客願意遵守日本的規定和習俗，但部分外國人行為脫序，甚至把神社當成「主題樂園」，讓日本人相當頭痛。

日媒《AERA》報道，擁有千年歷史的難波八阪神社深受外國人歡迎。一名外國母子1月造訪該處時，年約6歲的兒童將神社內供參拜者抽籤的「御神籤筒」抱起來拍照、拿起來不停搖晃，最後不小心將籤筒中的籤全撒在地上。一名女子看不下去，用英文呼籲「那是神聖的東西，不是玩具，立刻放回去」後，母子卻聲稱「只是在拍照」，絲毫不以為意。

位於東京永田町的日枝神社，去年也有3名外籍遊客，在紅色鳥居下拍攝舞蹈影片，分享在社群媒體上。日枝神社公關課職員表示，那些遊客是在未獲允許下擅自拍攝影片。不僅如此，之前甚至還有外國遊客在神社內騎登山車，穿過大量鳥居騎下樓梯。

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該職員指出，大多數的外國觀光客都很有禮貌，拍攝時也會顧慮到其他參拜者。但也確實有一部分外國人會做出靠在鳥居或燈籠上等危險行為。他強調，

「鳥居代表神域和俗世的界線，神社境內是神域，是用來祈禱的重要地點」



呼籲民眾在神社內務必謹慎對待所有物品。

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