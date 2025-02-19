大馬女生如廁玩電話　遭「潛伏」馬桶蟒蛇襲擊　徒手搏鬥雙手重創

馬來西亞女子貝拉（Bella）日前在家中如廁時，因專注於手機遊戲，未察覺馬桶內竟有蟒蛇潛伏，結果遭到攻擊。這名女子隨後在社交媒體分享自身經歷，透露她為了自救，徒手壓制蟒蛇，導致手指多處被割傷，讓網友們大為震驚。



與蟒蛇搏鬥的貝拉，雙手事後嚴重受傷：（慎入，圖片或令人不安）



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綜合當地媒體報道，事發時，貝拉因腹痛在家中如廁，期間，她坐在馬桶上玩手機遊戲，不料卻突然感覺到大腿傳來一陣疼痛。驚慌之際，貝拉低頭發現一條大蟒蛇正咬住自己的大腿，像剃刀一般的牙齒幾乎嵌入皮膚，導致她鮮血直流。

為了防止蟒蛇進一步攻擊，貝拉奮力掙扎，徒手壓住蟒蛇的嘴。然而，蟒蛇的牙齒極為鋒利，使她的手指多次被割傷。貝拉並未說明自己是如何脫困，但她在網上秀出圖片，顯示她的傷口極深，而且事發後浴室地板上滿是血跡，場面怵目驚心。

貝拉表示，她起初未能辨認咬住自己的是甚麼動物，直到蟒蛇鬆口並從馬桶洞內完全露出，她才震驚發現攻擊自己的是一條巨蟒。她強調，自己住在花園住宅區，而非鄉村地區，未曾預料會遭遇蛇類攻擊。

貝拉的貼文曝光後迅速在網絡上引發討論，不少網友表示震驚，提醒大眾如廁時應多加留意。專家建議，若遇到類似情況，應保持冷靜並尋求專業救援，避免徒手與蛇搏鬥，以免造成更嚴重的傷害。

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