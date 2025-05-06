115歲英婦成全球最長壽人瑞　曾旅居香港　長壽秘訣：「不爭論」

隨着全球最長壽人瑞、修女Inah Canabarro Lucas，4月30日於巴西以116歲離世後，現年115歲的英國人瑞凱特勒姆（Ethel Caterham），近日獲《健力士世界紀錄》認證為世上最長壽的人。對凱特勒姆來說，「不爭論」是她長壽的秘訣。



據英國廣播公司（BBC）報道，凱特勒姆於1909年8月21日出生於英格蘭南部的Shipton Bellinger村，是英王愛德華七世（Edward VII）最後一名在世臣民。

她此前在倫敦療養院分享自己的長壽秘訣是：「從不與任何人爭論，我傾聽，我做我喜歡做的事」。在去年8月慶祝自己115歲生日時，她收到英王查理斯三世（King Charles III）的一封信，慶祝她取得「真正非凡的里程碑」。

凱特勒姆在家中8個孩子中排行倒數第2，在18歲那年踏上前往印度之旅，為一戶英國家庭擔任保姆。1931年，凱特勒姆在一次晚宴上遇到她的丈夫、英國陸軍軍官諾曼少校（Norman Caterham）。丈夫曾派駐香港，凱特勒姆則曾在香港創辦過一間托兒所。