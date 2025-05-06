歐陽萬成Jimmy O. Yang將紅館開SHOW　今次不用被「徵100%關稅」

美籍華裔喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）周二（6日）宣布6月14日在紅館開Show。他近日在美國的演出中就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國發動貿易戰打趣說這場棟篤笑要被徵收100%的關稅，因為他是「中國製造」（made in China）。



歐陽萬成宣布6月14日在紅館開Show：

歐陽萬成憑其別樹一格的幽默在美國走紅，他經常在其演出中提到自己生於香港。

他又笑指曾被某些美國人看低的中國製造貨品將「升價」，拼多多旗下的Temu將會成為新的Gucci。他更提到中國人現在對擁有比亞迪的電動車感到自豪，不渴求購買長得像「垃圾桶」（dumpster）的Cybertruck。

歐陽萬成在近日表示他的演出要被徵收100%關稅，因為他是「中國製造」：

歐陽萬成4月17日在其IG上載了這段演出，他開首即表示：「這場演出將被徵收100%的關稅，因為我是中國製造的。」

歐陽萬成其後指過往有些美國人會看不起「中國製造」的貨品，惟他認為現在開始，很多人將無法負擔「中國製造」的商品；因為「中國製造」的貨品將會變成好的商品，昂貴的商品。他舉例看見一個人穿著一件「中國製造」的外套，那這個人應該很有錢，可能是億萬富豪。

歐陽萬成在演出上指Temu將成為新的Gucci：

歐陽萬成其後預言：「Temu將會是新的Gucci。」

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他認為：「關稅嚇不倒中國人，中國人根本不需要我們的貨品。他舉例沒有中國人會因為買不到福特汽車的皮卡車而失望，因為中國人擁有比亞迪就夠了，中國的電車還可以跳起來。我們才不需要你們的Cybertruck，它長得像一個垃圾桶。」

歐陽萬成認為中國菜的廚師最了不起：

歐陽萬成在IG上有近234萬粉絲，他經常在其演出提到在香港出生及成長的經歷，也會提到他與華裔父母在美國生活的趣事。