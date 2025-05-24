金卡戴珊完成6年法律實習　學習5千小時冀圓律師夢　追隨父親腳步

經過6年的學習，美國真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）終於完成法律實習（legal apprenticeship）計劃，取得參加加州律師考試的資格。她於5月21日舉行畢業派對，參加者包括她的朋友、家人和孩子。



綜合《洛杉磯時報》、Vanity Fair報道，金卡戴珊沒有上法學院，她並非大學畢業生，於是選擇另一道路，自2018年起在三藩市一家律師事務所接受為期4年的學徒培訓，然後參加以法學院1年級學生為對象的初級資格考試，在第4次應考時終成功通過。如今她具備資格參加以難度高聞名的加州律師資格考試。

金卡戴珊法律實習計劃的指導律師之一Jessica Jackson說：「今天站在這裏絕對是一種榮幸，不僅作為導師，更作為我們所見過最鼓舞人心的法律之旅的見證者。六年前，金卡戴珊懷着為正義而戰的強烈願望走進這個計劃。沒有法學院的課程，沒有像牙塔里的捷徑，只有堅定的決心和堆積如山的法律案例書籍。」

律師Jessica Jackson表示，金卡戴珊這6年來每周投入18小時，每年48周，總共逾5千小時來進行法律學習。期間她要撫養4名子女、經營事業、拍攝節目，還親自出庭為他人發聲。

金卡戴珊尚未透露將何時參加難度極高的加州律師考試，若通過，將可成為執業律師。

金卡戴珊已故的父親羅伯特（Robert Kardashian）是一位著名律師，曾在轟動全美的辛普森（O.J. Simpson）殺妻案中擔任辯護律師，是「夢幻律師團」的成員之一。