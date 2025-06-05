Switch 2發售全球多國玩家排隊　任天堂準高層也買不到：抽籤落選

日本任天堂（Nintendo）新一代遊戲機Switch 2於6月5日正式發售，採取抽籤購買名額的方式，在全球各地均有成功獲取購買資格的玩家排起長龍、等候領取遊戲機。路透社指，由於市場對更強大性能的次世代遊戲機需求高漲，預計該產品將一機難求。就連即將就職任天堂外部董事的八谷和彥3日亦表示，自己也在抽籤中落選。



路透社報道，在日本東京池袋購物區電子產品零售商Bic Camera（ビックカメラ）的NS2銷售抽籤活動中，數十名成功申請者在商店開門前排隊等待領取遊戲機。

▼全球玩家排隊購買Switch 2

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Switch 2與其前代產品非常相似，但配備更大的螢幕和更先進的圖形能力。任天堂上個月預測，本財年Switch 2的銷售量將為1500萬台，初代Switch則將為450萬台。該公司表示，其在日本的My Nintendo Store商店收到220萬份Switch 2銷售抽籤申請。

自2017年推出以來，任天堂已售出1.52億台初代Switch遊戲機。據研究公司Ampere 預測，Switch 2的銷量將在2030年超過1億台。

任天堂社長古川俊太郎表示，公司將加強產能以應對強勁的需求，並專注於促銷，力爭超乎預期。

新遊戲機需求火熱，即將就職任天堂外部董事的八谷和彥也在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，自己沒能抽中購買資格。

▼八谷和彥：我落選了...

他還轉發任天堂直面會（介紹任天堂產品的網路直播節目）旁白的御用聲優中村悠一第3次「落選」的消息。令網民直呼「好公平的抽獎審查程序。」