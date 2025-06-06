美國公司CEO去年薪酬排名：Tim Cook三甲不入 第一名是「他」
撰文：劉耀洋
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財經媒體Visual Capitalist於6月5日統計2024年美國收入最高的行政總裁排名，光學材料公司Coherent Corp.行政總裁安德森（Jim Anderson）以1.01億美元（7.9億港元）排第一，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）則以7500萬美元排第五。另外，得益於薪酬與股價表現掛鈎，大型美企行政總裁的薪酬創歷史新高，中位數達到1680萬美元。
安德森於2024年6月被任命公司的行政總裁，並迅速成為2024財年美國薪酬最高的行政總裁，據估計其總薪酬中有99%來自公司股票。
緊隨其後的是於2024年9月接任星巴克（Starbucks）行政總裁兼董事長的尼科爾（Brian Niccol），他上任四個月內，便主要透過薪酬與股價表現掛鈎方式，獲得了約9600萬美元的收入。
通用電氣（General Electric）行政總裁H. Lawrence Culp Jr.排第三，他去年的薪酬高達8700萬美元，其薪酬也是與股價表現掛鈎。而截至6月3日，公司過去五年中，股價已累計上升533%。
擔任微軟（Microsoft）行政總裁逾10年的納德拉 (Satya Nadella) ，則以7900萬美元的薪酬排第四，比庫克的高400萬美元。
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