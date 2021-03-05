在別人裸體和香蕉上揮毫寫字　80後台北女生：能寫的我都會試着寫

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-03-05 07:07

80後女生吳季禎的書法，跟多數人想的不一樣。除了用毛筆在紙上寫書法，她也在水果、蔬菜上寫，在木頭、浪板、玻璃上寫，在人的身體上寫；在美術館裏寫，在大自然中寫，在城市街頭寫……不斷地拓展可以書寫的材料與場地。她的字沒有一個固定的字體，笑稱自己是「亂寫吧體」，隨性而寫；書寫的內容則來源於自己和周圍人的經歷故事。她把生活裏的感觸和情緒，濃縮為一句話，寫出來，表達內心最真實赤裸的想法。她想，通過各種方式看到這句話的人，可能會產生共鳴，得以慰藉，並藉此思考自己的境遇。

編輯：陳子文（一条）

十月底，吳季禎剛剛結束了今年的三場展覽，在台北近郊的工作室和一条聊了聊。在所有的社交媒體上，吳季禎的暱稱都是「今晚我是手」，簡介上寫着一句：是一個拍照寫字繡字偶爾還繡人頭的人。這句有點文藝清新、又有點跳脫的簡介，正如其人。外形清雅恬靜的她，接觸後逐漸展現開朗健談的一面，和各種各樣打破我們預期的反差。

吳季禎1984年出生在台北，形容自己「是一個蠻失控的小孩」，在與父母的抗爭和磨合中長大。寫日記的習慣從小保持至今，所有的想法、感觸都寫下來，以文字記錄。2013年一次偶然的機會，她把文字寫在了展覽的牆上，發現文字反而比圖像引起了更多人的好奇，便逐漸開始了文字創作之路。任何材料、任何地點，她都嘗試寫寫看。今年疫情之後，吳季禎在台北、台中分別舉辦了3場大大小小的展覽，10月底，回到台北近郊的工作室，直稱自己「累壞了」。

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自述：吳季禎

那時很單純地覺得，我如果幫他們化解，誤會爭吵是不是就消失了。當然長大之後明白了，面對家人、朋友、感情，各種各樣的情緒，其實人與人之間的關係是蠻複雜的。所以我寫的內容，其實大部分都是在講人與人的關係。自己的故事、朋友們跟我講述的經歷，我把它們濃縮成一段話，寫出來。

在水果、蔬菜、人體上書寫。 一開始我有嘗試各種不同的筆，比如蘸水筆、鋼筆、手寫板、用魚骨沾墨水、也有絹印，最後回到用毛筆創作。先寫在宣紙上，再到各種不同形態、尺寸的紙，後來隨着主題的變化，不再滿足於紙上，我開始嘗試各種不同的材質，寫在水果蔬菜上、人體上、木料上、浪板上、透明的大球……能寫的我好像都會試着寫寫看。

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父母都有寫毛筆字的習慣，兩人字都寫得蠻美，我的字，一直寫不到父母對毛筆字的標準。

我也不覺得我自己的字是一個字體，「自己亂寫的」體吧。有一年去上海參加一個展覽，遇到一個人，他走進來他就說，你知道醜書嗎……

其實字體是會一直不斷改變的，文字內容本身才是我想要表達的東西。現在大家看到的那些句子，背後都有一個故事。

真的只是「亂寫」？點圖了解更多吳季禎文字作品背後的故事▼▼▼

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最近結束了展覽回到工作室，我就幾乎不出門了，不工作的時候我是能不動就不動。 即使在展覽之前，我花最長時間的其實都是想事情，一直想想想，反覆想，有時候做夢還會想。但是你看我的人其實是沒有在動的，我可能從床上躺完之後出來就躺在沙發上，躺一整天。父母可能到現在還覺得：啊你字寫成這樣也可以啊？但他們很支持我，我們一路彼此練習，已經逐漸磨合成能理解對方，像朋友一樣。

我今年36歲，身邊的人也不太覺得現在的女生一定要在幾歲完成結婚生子，或是我們一定要有一個家庭的規範，有一個穩定的收入——這些傳統觀念裏的事，對我來說都擺在「想做的事」後面。

這次疫情，也讓人更近距離地感受到，其實人的生命是很短暫的。如果我們一定要照着社會價值觀的藍圖或範本去活的話，很快就過完了，但過完的時候，你可能不知道自己到底做了甚麼。我對自己的要求是，好好活着。至少在活着的時候，做你想做的事情，沒有愧對你自己。

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放滿無數女性生殖器官的展覽▼▼▼

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