勁過屯門牛！巴西9歲男童變身「豬騎士」　號稱策騎1分鐘到學校

真的有野豬騎士！巴西9歲男童古提尼奧（Gutinho Rocha）騎着母豬「火箭」狂飆的影片，最近在社群媒體掀起熱議，號稱一分鐘就能到學校，他的超強本領更是讓人目瞪口呆。



巴西9歲男童古提尼奧騎母豬飛奔的畫面在社交媒體掀起話題。（Instagram截圖 / @gutinho_rochaofc）

巴西9歲男童古提尼奧騎母豬飛奔的畫面在社交媒體掀起話題。（Instagram截圖 / @gutinho_rochaofc）

外媒《What’s The Jam》報道，古提尼奧與家人住在巴西東北部小鎮吉勞杜蓬恰諾（Girau do Ponciano）的鄉下，有3個兄弟姊妹，9歲的古提尼奧喜歡親近動物，時常親自照顧牠們，還學會馴豬、馴驢的本事。後來成功駕馭家裡圈養的1頭母豬，為其命名「火箭」（Foguete），古提尼奧時常騎着牠四處跑。

媽媽安娜（Ana Paula）將這些有趣畫面分享到網絡上，她說，家裏其他孩子也會騎馬放牧或趕牛，但只有古提尼奧能操縱「火箭」，「這頭小豬只讓他1個人騎，反而不讓其他人接近」。除了「火箭」，古提尼奧也和家裏的狗狗很有默契，並表示未來想再訓練其他動物。

「火箭」跑得很快，有時古提尼奧也會翻車。（Instagram截圖 / @gutinho_rochaofc）

「火箭」跑得很快，有時古提尼奧也會翻車。（Instagram截圖 / @gutinho_rochaofc）

影片中「火箭」速度很快，古提尼奧甚至不忘戴上安全帽，1人1豬在泥土路上飛奔，媽媽安娜在影片搞笑標註「學校下午1時上課，我下午12時59分才出門」。這些日常生活在網路吸引全球超過125萬人關注，單支影片最高點閱可達7000萬次以上。

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